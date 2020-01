Die Narren drehen jetzt voll auf

1500 Euro für eine Karte bei der Narrensitzung der Edinger Kälble? – Nein, das war noch nicht mal ein Fasnachtsscherz, das war ein Druckfehler, wie der Karnevalsverein schreibt. Das Komma hatte gefehlt. Tatsächlich liegt der Preis der Karten nämlich bei 15 Euro.

Die Große Narrensitzung der Kälble steigt am Samstag, 15. Februar, um 19.33 Uhr in der Pestalozzi-Halle in Edingen. Auf der Bühne stehen unter anderem Andreas Knecht und seine Puppe Gregor, Rolf Elhardt als „Pälzer Sprachprofessor“ und Horst „Hotte“ Siegholt im Duo „Babbl net“. Die Eintrittskarten sind bei Schreibwaren „Ratzefummel“ in der Hauptstraße 85 erhältlich.

„Wir geben alles für euch“

Wer die Kummetstolle in Neckarhausen live erleben will, der muss seine Karte schon haben. Alle drei Prunksitzungen der Neckarhäuser Narren sind nämlich längst ausverkauft. Bereits am 7. Dezember waren die Karten für die Zwischensitzung weg, vier Wochen später meldete der Verein dann auf seiner Facebook-Seite: „Drei mal ausverkauft.“ Und er gab den Fans der erfolgreichen Dorffasnacht in der Eduard-Schläfer-Halle das Versprechen: „Wir geben alles für euch.“

Im närrischen Geschehen aktiv ist auch der Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen, der am 24. Februar zu einer „Wild Wild West Rosenmontags-Party“ einlädt. Los geht es um 20.11 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle, Karten für sieben Euro gibt es im Vorverkauf im Hofladen Krauß (Hauptstraße 417) und in der Schuhmacherei Hertel (Hauptstraße 428).

Drei Veranstaltungen für Kinder

Den Reigen der Kindermaskenbälle eröffnet die Karnevalsgesellschaft Kälble am Sonntag, 16. Februar, um 14.33 Uhr in der Pestalozzihalle (Eintritt: drei Euro). Der Turnverein 1890 Edingen bittet am Fasnachtsdienstag, 25. Februar, um 14.33 Uhr zur närrischen Kindersportstunde mit Bewegung, Spiel und Spaß (Eintritt frei). Der Turnverein 1892 Neckarhausen veranstaltet seinen Kinderfasching am Dienstag, 25. Februar, um 14.59 Uhr in der TV-Turnhalle und erwartet dazu Besuch vom KV Kummetstolle mit Prinzessin Imke I. und den Konfettis (Eintritt drei Euro). hje

