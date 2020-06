Die neue Corona-App

Rechtzeitig zur Veröffentlichung der Corona-Warn-App in dieser Woche bietet die Gemeinde Edingen-Neckarhausen eine Informationsveranstaltung dazu an. Thomas Schwarz, der in der Gemeinde lebt und bei SAP arbeitet, wird interessierte Mitbürgern Informationen aus erster Hand geben und die App in einer Live-Präsentation vorstellen. SAP war an der Entwicklung der App beteiligt, Schwarz selbst jedoch nicht, wie die Gemeinde auf Nachfrage mitteilte.

„Für den Weg aus der Corona-Krise in die Normalität hoffen viele Menschen auf diese App“, schreibt die Gemeinde dazu. Sie soll dabei helfen, die Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen. Zu der Informationsveranstaltung lädt die Gemeinde am Donnerstag, 18. Juni, um 18.30 Uhr in die Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen ein. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. red

