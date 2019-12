Die Partnerschaft auf zwei Mal 133 Seiten

Egal, wie man es dreht und wendet: Dieses Buch beleuchtet die Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau in der Bretagne. Von vorn auf Deutsch,von hinten auf Französisch. Und damit alles seine (deutsche) Ordnung hat, steht die Internationale Standardbuchnummer (ISBN) auf der Rückseite des Werkes – und damit auf dem Kopf.

So oder so – das Buch ist ein außergewöhnliches. „50 Jahre Partnerschaft waren der Anlass dafür“, erläutert Erwin Hund, Ehrenvorsitzender der IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft und maßgeblich an der Entstehung des zwei Mal 133 Seiten starken Werkes beteiligt. Herausgegeben vom örtlichen Förderverein Gemeindemuseum und erschienen in der Edition Fetzer, ist es der Beitrag 2019 zur Reihe „Bausteine zur Ortsgeschichte“, und zwar Band 1 – Fortsetzung im kommenden Jahr fest eingeplant.

„Vor einem Jahr haben wir damit begonnen, Beiträge zu sammeln“, erzählt Hund beim Pressegespräch im Plouguerneau-Haus. Dass es gleich in beiden Partnergemeinden erscheint, hat den Autoren noch mehr Arbeit bereitet. „Es sind exakt zwei Bücher“, erläutert er weiter, und zwar inhaltlich gleich, jedoch je nach Perspektive unterschiedlich bebildert.

„Die Franzosen sind auch ganz angetan davon“, freut sich Hund, der eines der ersten Exemplare druckfrisch an den dortigen Bürgermeister Yannig Robin übergeben hat. Zur Einstimmung enthält das Buch Gedanken zur Partnerschaft, unter anderem von den beiden amtierenden Bürgermeistern und von dem Politologen Alfred Grosser, Ehrenmitglied der IGP und deren „Leuchtturm“, wie es Hund formuliert. Auch ein Zeitzeuge aus der Gründerzeit, der damalige Bürgermeister von Neckarhausen, Werner Herold, würdigt in einem Betrag die Partnerschaft. Nicht das Rathaus sei die treibende Kraft gewesen, sondern die Jugend, schreibt er.

5000 Jugendliche beim Austausch

„Der Jugendbereich ist eine Säule unserer Partnerschaft“, stellt auch Hund nicht ohne Stolz fest, und das schlägt sich auch in diesem Buch nieder. Praktikanten und Ferienjobler kommen dabei ebenso zu Wort wie junge Leute, die einfach nur Ferien in dem jeweils anderen Land gemacht haben. „Das war eine Weltreise für uns mit der Bahn“, erinnert sich Michael Huber an seinen ersten Besuch in Plouguerneau. Mit dem Nachtzug nach Paris, bis zum nächsten Nachmittag nach Brest und dann mit dem Bus ans Ziel.

„Wir wollten einfach nur an den Strand, ans Wasser“, gesteht er. Natürlich lernten sie dabei auch die Sprache und die Kultur der Franzosen kennen. Insgesamt dürften es rund 5000 Jugendliche gewesen sein, die bisher an dem Austausch teilgenommen haben. „Es ist erkennbar, dass der Anteil der Jugend und des Sports sehr groß ist“, fasst Erwin Hund zusammen.

Hund selbst war 1969 zum ersten Mal in Plouguerneau, zusammen mit 120 Jugendlichen. „Die größte Begegnung, die es jemals gab“, sagt er. Ziel des Buchs sei es, die Partnerschaft zu dokumentieren. „Ich glaube, dass wir so ziemlich alle Begegnungsarten abdecken, die es gab“, erklärt Hund. Das Buch solle aber vor allem Interesse wecken: „Wir wollen den Jugendaustausch in Schwung bringen und Impulse setzen.“ Denn insgesamt sei der deutsch-französische Jugendaustausch nicht stark genug.

Beispielhafte Verbindung

Dass die als beispielhaft geltende Partnerschaft der beiden Kommunen auf die ganze Region und den gesamten deutsch-französischen Bereich ausstrahlt, soll im zweiten Band noch deutlicher werden, wie Hund ankündigt. Hier seien eine Bilanz der Jugendbegegnungen mit Statistik und Chronik vorgesehen. „Das werden wir im Laufe des ersten Halbjahres erstellen“, kündigt er an.

Der französische Teil des Buchs wird überwiegend mit Bildern von Fotografen aus Plouguerneau illustriert, im deutschen Teil sind es Fotos von Deutschen. Auch „MM“-Fotograf Marcus Schwetasch ist mit mehreren Bildern vertreten.

