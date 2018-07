„Die Qualität steigt von Jahr zu Jahr“

Anzeige

„Die Ausstellung mit Aquarellen aus den VHS-Malkursen wertet die Veranstaltung „Rund ums Schloss“ kulturell auf. Die Qualität der Exponate steigt von Jahr zu Jahr stetig“, stellte Bürgermeister Simon Michler bei der Vernissage in der Orangerie fest. Zu sehen waren Blumen, Landschaften, Bauwerke, Menschen und Tiere in ganz unterschiedlichen Darstellungsformen. Die vielfältigen Exponate in der kleine „Kunsthalle“, wie Kurs-Leiter Michael Huber formulierte, weckte bei manchen Besuchern das Interesse selbst einmal zum Pinsel zu greifen.

„Wenn man bedenkt, dass das alles mit einem weißen Blatt Papier, Skizzen und ersten Pinselstrichen begonnen hat, dann können sich diese Bilder wahrlich sehen lassen“, freute sich Huber über die beachtlichen Werke seiner Malschüler. In diesem Zusammenhang zitierte er Goethe der zu Recht gesagt habe, „aller Kunst muss das Handwerk vorausgehen.“ Und genau dieser Schaffensprozess werde in den Malkursen der VHS vermittelt. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme sei die Freude am Malen. Auch die notwendigen Anschaffungen hielten sich mit Bleistift, Papier, Wasserfarben und Pinsel in Grenzen.

Laut Huber gebe es zwar einfachere Techniken als die Aquarellmalerei mit ihren eigenen Gesetzen. Jedoch gelinge es bei keiner anderen Maltechnik die flüchtigen Farben, das Spiel des Lichts und die für jede Jahreszeit typische Atmosphäre in dieser Intensität einzufangen. „Die Volkshochschule als Veranstalter der Malkurse ist zugleich ein Ort der Begegnung“, sagte Huber weiter und fügte an: „In Gesellschaft Gleichgesinnter kommen Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären.“ Zwischenzeitlich gebe eine Gruppe von Montagsmalern die sich schon seit etlichen Jahren am Montagvormittag zum Malen treffen.