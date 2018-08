Dieb dringt in Wohnung ein

Der Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag, gegen 3:50 Uhr, ein Wohnungseinbruch in der Wichernstraße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in die Erdgeschosswohnung gelangt und hatte im Inneren alle Räume durchsucht. Aus dem Schlafzimmer stahl er einen fest verschraubten Tresor, in welchem sich neben anderem Schmuckstücke befanden.

Zeugen gesucht

Ob der Täter noch weitere Wertsachen mitgehen ließ, ist bislang unklar. Auch der Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Revier Ladenburg unter 06203/9305-0 oder beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter 06203/892029-0 zu melden. pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018