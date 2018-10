Diebe stehlen Schmuck

Zwei Einbrüche zur selben Zeit haben sich in Edingen-Neckarhausen ereignet. Wie die Polizei gestern berichtete, waren Unbekannte am Donnerstagabend in ein Haus in der Edinger Gerhart-Hauptmann-Straße und in eines in der Neckarhäuser Lindenstraße eingedrungen. In der Zeit zwischen 18 und 20.30 Uhr hatten sie jeweils ein Fenster an einem von der Straße nicht einsehbaren Gebäudeteil aufgehebelt. Im Innern durchsuchten die Täter verschiedene Behältnisse nach Brauchbarem und ließen in dem einen Fall hochwertige Uhren und sonstigen Schmuck mitgehen. Ob auch im zweiten Haus etwas gestohlen wurde, ist nach Polizeiangaben derzeit noch nicht geklärt.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen in den genannten Straßen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/930 50, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174 44 44 zu melden. red/agö

