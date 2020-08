Diebe stehlen Uhr und Bargeld

Unbekannte haben am Wochenende in Edingen-Neckarhausen zwei Einbrüche verübt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stiegen der oder die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße „Kappesgärten“ in ein Einfamilienhaus ein,während das dort wohnende Ehepaar schlief. Die Diebe stahlen Bargeld sowie eine Damenarmbanduhr, das Paar bemerkte den Diebstahl erst am nächsten Morgen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Möglicherweise brachen der- oder dieselben Täter auch in ein Anwesen im Weiherhof ein. Dort wurde ein Badezimmerfenster aufgebrochen, im Anschluss wurden mehrere Schränke und Kommoden im gesamten Haus durchwühlt. Der Einbruch wurde noch in der Nacht bemerkt. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174 44 44 zu wenden. pol/tge

