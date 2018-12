Diebe stehlen Wertsachen

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben die Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Hirschberger Allee in Ladenburg erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, drangen der oder die Täter am Freitag zwischen 11 und 16.15 Uhr in die Räume ein und durchsuchten dort sämtliche Schränke. Am selben Nachmittag verzeichnete die Polizei einen weiteren Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße Im Stahlbühlring. Zwischen 14.45 und 18 Uhr drangen die Täter dort zuerst in die Erdgeschosswohnung ein, danach brachen sie im Obergeschoss eine weitere Wohnung auf. Unten wie oben wurden Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei beziffert den Wert der Beute auf mehrere tausend Euro. Ob es sich bei allen Einbrüchen in Ladenburg um dieselben Täter handelte, beschäftigt nun die Ermittlungsgruppe Eigentum.

Hoher Sachschaden

Auch in Edingen waren am Freitag Einbrecher am Werk. An einem Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße hinterließen sie laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Der oder die Täter versorgten sich dabei zwischen 17 und 22.10 Uhr zunächst mit Werkzug aus einem zum Haus gehörenden Schuppen. Über den Wintergarten gelangten sie ins Gebäude und durchsuchten die Räume. Bislang konnte das Fehlen eines Tablet-Computers festgestellt werden. Ob die Täter noch mehr Beute machten, stand gestern noch nicht fest.

In allen Fällen bitten die Ermittler mögliche Zeugen oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0621/ 174 44 44 bei der Kriminalpolizei zu melden. red/agö

