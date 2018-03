Diese Kinderstube kennen viele

Anzeige

Da ist aber am Gründonnerstag jemand sehr früh aufgestanden, um unser „Rätsel-Ei“ zu entdecken: Yvonne Luft aus Ladenburg schickte ihre Lösung um 2.31 Uhr per E-Mail, und sie lag goldrichtig, so wie viele andere „MM“-Leser auch: Das Ei war diesmal an der Fischkinderstube in Edingen-Neckarhausen abgelegt. Melanie Schille aus Neckarhausen war mit ihrer Antwort noch präziser und nannte explizit das „Freiluftklassenzimmer“. Denn genau dort befinden sich die Stufen aus Sandstein, die wissbegierigen Schülern künftig als Sitzgelegenheit für praxisnahen Naturkundeunterricht dienen soll.

Noch liegt das Projekt in den letzten Zügen, doch bis Ende Mai soll alles fertig sein. Inzwischen steht auch der Termin für die Einweihung fest. Am 8. Juni wird unter anderem Landrat Stefan Dallinger erwartet. Umweltminister Franz Untersteller, der sich für die Fischkinderstube stark gemacht hat, kann nicht dabeisein, wie Bürgermeister Simon Michler bedauert. Doch spätestens im Rahmen seiner Sommertour will auch Untersteller nach Edingen-Neckarhausen kommen, um sich das künstliche Seitengewässer des Neckars anzuschauen.

„Der Neckar wurde über die letzten 100 Jahre hinweg in sein Bett gezwängt, so wie wir es heute kennen. Er wurde sozusagen der Industriegesellschaft angepasst“, formulierte Untersteller im September 2015 in einem Interview mit dem „MM“. Jetzt gehe es darum, dies in den kommenden Jahren an manchen Stellen wieder rückgängig zu machen. Ziel sei es, „den Neckar wieder ökologischer zu gestalten und die Artenvielfalt zu verbessern“. Das ganze Projekt kostet über 3,4 Millionen Euro. „Das ist viel Geld“, gesteht der Minister: „Aber ich glaube, es ist gut angelegt.“