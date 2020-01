Diesmal „ein Zentner mehr Sau“

Das Gemeindehaus St. Michael in Neckarhausen war am vergangenen Sonntag wieder einmal Treffpunkt für Liebhaber rustikaler Hausmannskost . Wie in den Jahren zuvor hatte der Förderverein der DJK Neckarhausen wieder zu seinem traditionellen Schlachtfest eingeladen. Die ersten Gäste waren schon vor der Eröffnung um 11.30 Uhr da. Dann füllte sich der Saal zusehends.

Wer nicht pünktlich da war, ging trotzdem nicht leer aus. War bei den vorhergehenden Schlachtfesten nach kurzer Zeit alles weg, dauerte es diesmal länger. Grund dafür war laut Geschäftsführer Andreas Müller die Erhöhung der Schlachtmenge: „Dieses Jahr haben wir deutlich mehr Sau im Kessel.“ An der Essensausgabe und beim Verkaufsstand über die Straße herrschte wieder ordentlich Betrieb.

Hinter der Theke agierten Vorsitzender Joachim Schwörer mit Frau Cornelia. Zusammen mit den rund 15 fleißigen Helfern hatten sie auch dieses Jahr alle Hände voll zu tun. Im Angebot waren wieder frisches Wellfleisch, Sauerkraut, Leber- und Blutwurst, Schwartenmagen, leckere Bratwürste und Wurstsuppe. Dazu rustikales Bauernbrot von einer örtlichen Bäckerei. Und das in einer Menge, die auch den stärksten Holzfäller umhauen konnte. Nichts für Vegetarier und Veganer. Allerdings für die Anhänger von „frischer Hausmacher“. Die kamen vor allem bei den opulenten Schlachtplatten auf ihre Kosten.

Ehrenmitglied Klaus Zieher, „Chef de cuisine“ und Organisator der „Schweinerei“, verantwortlich für Schlachtung und Wurstküche, teilte Einzelheiten mit: „Es wurden rund 300 Kilogramm Fleisch am Vortag beim Fleischer des Vertrauens in Heddesheim verarbeitet, also ein Zentner mehr als im Vorjahr.“ Daraus haben man unter anderem mehr als 450 Bratwürste gefertigt. Außerdem noch die beliebte „Worschtsupp fer umme“ die in mitgebrachte Schüsseln und Töpfe abgefüllt wurde und kurz nach 12 Uhr schon vergriffen war.

Die acht netten Damen der Frauenkegelgruppe der DJK „Die fröhlichen Zwölf“ stellten wieder ein tolles Angebot von über 30 selbst gebackenen Kuchen und Torten zur Verfügung. Der obligatorische Kaffee dazu diente zur Abrundung des Essens. Andreas Ettlinger aus Seckenheim ist seit Jahren immer dabei. Er lobte ausdrücklich das schmackhafte Mahl. „Schmeckt prima, und ist immer preiswert“, sagte er und ließ sich die Schlachtplatte schmecken. Fazit des Fördervereins: „So ein Schlachtfest lohnt sich immer.“ Der gesamte Erlös geht an den Förderverein der DJK und fließt dann in die Jugendarbeit des Sportvereins. mic

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020