Dietrich Herold zweiter Mann

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats von Edingen-Neckarhausen begann mit der Verabschiedung eines langjährigen Weggefährten. 35 Jahre war Gerd Brecht für die Offene Grüne Liste als Gemeinderat aktiv, und das „am Stück“, wie Bürgermeister Simon Michler betonte. Alles habe seine Zeit, sagte der mittlerweile 75-jährige Vollblutpolitiker, der bei der offiziellen Verabschiedung der Gemeinderäte am 26. Juni urlaubsbedingt gefehlt hatte.

Als Höhepunkt seines kommunalpolitischen Wirkens dürfte die Errichtung des Rathausbalkons gelten. Für den Rückzugsort mit dem traumhaften Ausblick auf Neckar und Odenwald hatte sich der pensionierte Lehrer maßgeblich eingesetzt.

Bebauungsplan beschlossen

Zwei „Neuzugänge“ führte Simon Michler offiziell in ihre Ämter ein: Thea-Patricia Arras übernimmt die Stabsstelle des Bürgermeisters. Die 25-jährige Schriesheimerin war zuletzt in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eines Weinheimer Unternehmens tätig. Neue Leiterin des Bürger- und Ordnungsamts ist Janina Schückle. Die 33-Jährige hat eine klassische Verwaltungslaufbahn absolviert. Fünf Jahre sammelte sie in Ilvesheim einschlägige Erfahrung als Sachgebietsleiterin und stellvertretende Leitung des Fachbereichs Bauamt/Bürgerdienste.

Desweiteren wählte der Gemeinderat die neuen Stellvertreter des Bürgermeisters. Erster Stellvertreter ist Dietrich Herold von der UBL-FDP/FWV, gefolgt von Florian König (CDU), Annelie Heitz (OGL) und Thomas Zachler (SPD). Die weiteren Mitglieder des 22-köpfigen Gemeinderats sind: Klaus Merkle, Stephan Kraus-Vierling, Helmut Koch, Roland Kettner, Heike Dehoust für die UBL-FDP/FWV, Georg Schneider, Gabi Kapp, Bernd Grabinger, Markus Schläfer (alle CDU), Rolf Stahl, Birgit Jänicke, Thomas Hoffmann, Ulf Wacker (OGL), Michael Bangert, Andreas Daners, Alexander Jakel (SPD) sowie Edgar Wunder und Marion Miltz-Savidis von den Linken, deren Fraktion neu im Gemeinderat vertreten ist.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt betraf den Bebauungsplan „Neu-Edingen – Teiländerungsplan III“. Nachdem aus der Öffentlichkeit 21 Stellungnahmen eingegangen und diskutiert worden waren, beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan bei drei Enthaltungen und vier Nein-Stimmen. Auf erhebliches Interesse stieß der Bauantrag zur Errichtung dreier Mehrfamilienhäuser in Hundert Morgen. Seit Jahrzehnten befindet sich an dieser Stelle eine Baulücke. Dazu hatten sich zahlreiche Anwohner im Sitzungssaal eingefunden. Nach intensiver Diskussion stimmte der Gemeinderat dem Bauantrag bei sechs Enthaltungen zu.

Auch wurden mehrere beantragte Befreiungen von Bauvorschriften befürwortet, da sie die Grundzüge der Planung nicht berührten. Jedoch wurde angeregt, dass der Bauträger eine Info-Veranstaltung für interessierte Bürger durchführt, um offene Fragen zu klären.

