Diözesanverband ehrt Gründungsmitglieder

„Immer schön in Bewegung bleiben.“ Dieses Motto ist bei der Gymnastikabteilung der DJK Neckarhausen seit 50 Jahren Programm. Das Jubiläum wurde intern gefeiert, zu der zahlreiche ehemalige und aktive Gymnastikfreunde gekommen waren. Im Mittelpunkt des Abends stand die Ehrung von acht Gründungsmitgliedern durch den Diözesanverband. Die Damen sind bis heute dabei geblieben und immer noch sportlich aktiv. Die jetzige DJK-Gymnastikabteilung, die 1968 gegründet wurde, hatte in Sachen sportlicher Frauenbewegung bereits einen Vorläufer. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg war eine Frauengruppe namens „Palatia“ entstanden. Vor 50 Jahren wurden Frauen dann erneut aktiv.

Recken und Strecken

Ursprünglich war die katholische Frauengemeinschaft Neckarhausen Triebfeder der neugegründeten Gymnastikabteilung. Deren Initiatorin Helene Schläfer machte sich auf die Suche nach einer Übungsleiterin, die fachgerechte Anweisungen in Sachen Recken und Strecken geben konnte. Beim damaligen DJK-Vorstand, Walter Köhler, wurde nachgefragt, ob man dieses Vorhaben auf Vereinsebene innerhalb der DJK realisieren könne. Der sagte zu und so wurde die Ladenburgerin Mathilde Bäuerle als erste Übungsleiterin engagiert.

„Das Interesse überstieg die Erwartungen bei weitem. Die Abteilung konnte vier Jahre nach ihrer Gründung bereits über 50 Aktive aufweisen“, weiß Ingrid Röhrig. Sie ist seit 1994 Abteilungsleiterin, damals noch zusammen mit Renate Ritter, seit 1996 leitet sie die Gymnastikabteilung alleine. „Ich würde meinen Status als „Alleinkämpferin“ gerne aufgeben und das Amt wieder mit jemandem teilen“, verrät sie schmunzelnd.

In der Anfangszeit der Gymnastikabteilung fanden die Übungsstunden immer montags in der ehemaligen Kirche St. Michael statt, die heute als Gemeindesaal und Veranstaltungsort genutzt wird. In Ermangelung von begleitender Musik für die Turnstunde, wurde auf dem Tamburin schlagfertig der Takt vorgegeben. Die erste Anschaffung war eine Sprossenwand, die in St. Michael aufgestellt wurde. Aber nicht nur im Sport auch bei den geselligen Anlässen wurde die Gemeinsamkeit gerne gepflegt. „Das ist bis heute so geblieben, wir sind nicht nur in der Halle, sondern auch darüber hinaus ein gutes Team“, lässt Ingrid Röhrig wissen. Nach der Fertigstellung des Clubhauses, 1973, wechselte die Gymnastik-Abteilung von St. Michael in das DJK-Heim, wo auch heute noch sämtliche Übungsstunden abgehalten werden. Inzwischen gibt es zwei Frauengruppe und eine gemischte Gruppe.

Männergruppe gegründet

2002 gründete sich eine Männergruppe mit einem eigenen Abteilungsleiter. Bei der jüngeren Frauengruppe sind verschiedene Trendsportarten in. Die etwas gesetzteren Jahrgänge betreiben „Wohlfühl-Gymnastik“, um Kraft und Bewegung zu erhalten. „Sport sorgt buchstäblich für ein „bewegtes Leben“ und er verlängert es auch“, ist Übungsleiterin Edith Voss überzeugt. Altgemeinderätin Heidi Gade zählt zu den acht noch aktiven Frauen, die seit 50 Jahren dabei sind. „Die Gymnastik macht Spaß und hält fit. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit und da sollte man auch etwas für sich und seine Gesundheit tun“, konstatiert Heidi Gade.

