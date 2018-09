DJK bietet Autogenes Training

Die DJK bietet in Zusammenarbeit mit Claus Schmitt zum Entspannen in der Wochenmitte einen Anfängerkurs für Autogenes Training an. Seelische Belastungen wie Ängste, Konzentrations- und Lernschwäche sowie reaktive Verstimmungszustände können positiv beeinflusst werden.

Der Kurs wird in zehn Übungsstunden im DJK-Jugendhaus (Neckarstraße 45) angeboten und startet bei einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen am 19. September jeweils mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro; für DJK-Mitglieder 25 Euro. Bitte bequeme warme Kleidung, ein Kissen und, – wenn vorhanden – eine Sportmatte mitbringen.

Informationen und Anmeldungen ab sofort bei Claus Schmitt, Telefon: 06203/402440, E-Mail: c.schmitt@stresscoach-nh.de oder Andreas Müller, Telefon: 06203/14888, E-Mail: a.mueller@djk-neckarhausen.de. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.09.2018