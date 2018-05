DJK und Fortuna kommen sich näher

Anzeige

Die Fusion der beiden Sportvereine DJK Neckarhausen und Fortuna Edingen könnte bis Ende des Jahres in trockenene Tüchern sein. Das wurde jetzt bei der hauptversammlung der DJK deutlich. Am 7. Juli soll es eine gemeinsame Infoveranstaltung beider Vereine zu diesem Thema geben.

In Vertretung des verhinderten Vorsitzenden Joachim Schwörer blickte DJK-Vize Dominik Häfner auf die Aktivitäten zurück. An der Weihnachtsfeier hätten sich über 120 Mitglieder und damit so viele wie nie zuvor beteiligt, freute sich Häfner. Alle Rekorde gebrochen habe auch das Schlachtfest im Gemeindesaal St. Michael. Als sportliches Highlight bezeichnete er den Meistertitel der Tischtennisabteilung in der Kreis-Klasse C „trotz des etwas höheren Alters“ der Aktiven.

Ehrungen bei der DJK 25 Jahre: Philip Schuster, Nicole Ritz. 40 Jahre: Kai Erny. 50 Jahre: Peter Henn, Oswin Janson, Walter Zieher, Helga Zieher, Inge Elsishans, Elisabeth Kern, Anneliese Köhler, Rita Krauß. 65 Jahre: Edgar Elsishans, Karl Erdmann, Werner Hien, Paul Kinzig, Dieter Kopp, Walter Köhler, Wolfgang Krauß, Alex Krämer, Lothar Ridinger, Willibald Siebig, Rudolf Zieher. fer

Ein rundes Jubiläum kann in diesem Jahr die Gymnastik-Abteilung feiern, die 50 Jahre alt wird. Es folgten die Berichte aus den verschiedenen Abteilungen. Besonders bei der Kletterabteilung geht es mit neuen Gruppen und gutem Zuspruch, auch aus Schulen und Kindergärten, buchstäblich hoch hinaus. Der Leiter der Tennisabteilung, Bernd Hund, kündigte an, dass die vereinseigenen Plätze nicht mehr überholt werden. Sobald die neue Tennisanlage im Sportzentrum fertiggestellt sei, wolle man dort aktiv werden. Nach weiteren Berichten aus den Abteilungen Badminton, DJK-Sportjugend, Fußball, Tischtennis und Gymnastik kam Kassenwart Rudi Schwarz zu Wort. Er informierte über ein Jahresminus bei einer insgesamt geordneten Kassenlage. Zum Minus hätten Wenigereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sowie ein Rückgang an Spenden beigetragen.