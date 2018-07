Doppelsieg der Lokalmatadore Grabinger und Neuwirth

Anzeige

„Groß und Klein zusammen, das macht viel Spaß, ist wichtig für den Teamgeist, und wir sind unheimlich stolz“, sagt Trainerin Fatbardha Mangjolli. „Diese Kurzstrecke ist im Wettkampfbetrieb ein gutes Training für die Grundschnelligkeit“, erklärt Dominic Marquedant (Lauftreff Rheinhessen-Pfalz), der sonst am liebsten Halbmarathons läuft, nach dem vierten Sommerlauf-Sieg in Folge. Im Löwenkostüm holt Martin Lück aus Bensheim den dritten Platz im Einsteigerlauf. „Jetzt gehe ich den Zehn-Kilometer-Hauptlauf ganz entspannt an“, sagt der Mann, der mit solchen Starts zwischen Marburg und Karlsruhe den Benefiz-„Lauf für mehr Zeit“ der Aids-Hilfe Frankfurt am 9. September bewirbt. Schnellster Jugendlicher in diesem Feld ist der 14-jährige Florian Knigge (TVE).

Vor dem abschließenden Bambini-Start der Kleinsten herrscht nach einem spannenden Hauptlauf größte Freude: Mit Katharina Grabinger (40:50 Minuten) und Benjamin Neuwirth (34:53 Minuten) siegen Lokalmatadore. Zwar startet der 27-jährige Schreiner für die Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV), doch ist der Heimsieg für ihn „der Saisonhöhepunkt“ neben dem „Römerman“-Triathlon. Als schnellste Frau gewinnt Jura-Studentin Grabinger für „ihren“ TVE zugleich die Gesamtwertung des 3. Laufcups Unterer Neckar. „Es war wegen der drückenden Schwüle hart, aber wir wurden auf der Strecke super angefeuert: Das hat sehr geholfen“, sagt Grabinger strahlend. Den Lauf-Cup der Männer holt sich der 51-jährige Schriftsteller und Musikredakteur Marcus Imbsweiler (Heidelberg).

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/edingen

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018

Zum Thema 4. Sommerlauf bei bestem Wetter