Doppeltes Stühlerücken im Gemeinderat

Edingen-Neckarhausen hat zwei neue Gemeinderäte. Rund sieben Monate vor der nächsten Kommunalwahl sind gestern Abend Annelie Heitz (61) und Rolf Stahl (67) von Bürgermeister Simon Michler verpflichtet worden. Sie gehören der Fraktion der Offenen Grünen Liste (OGL) an und rücken für Angela Stelling und Uli Wetz nach, die beide aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden.

„Ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet“, sagte Stahl im Gespräch mit dem „MM“ zu seinem Einzug in den Gemeinderat. Der Rückzug von Stelling sei für ihn völlig überraschend gekommen. Ob er sich auf seine Aufgabe freut? „Man geht als Neuling schon mit gemischten Gefühlen in dieses Amt“, räumt er ein. Freiberuflich ist der Maschinenbau-Ingenieur noch im Kraftwerkbau tätig, ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem bei den Ökostromern. „Mein Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, kündigt Stahl an. Bei den jetzt zur Beratung anstehenden Baugebieten lasse sich da „vielleicht doch noch was erreichen“, glaubt er. Stahl kann sich auch vorstellen, bei der Wahl im kommenden Jahr erneut anzutreten: „Ich fühle mich fit.“

Dass Angela Stelling ausscheidet, ist für die Fraktion nach den Worten ihres Sprechers Thomas Hoffmann ein großer Verlust. „Wir bedauern es sehr, dass unsere engagierte Mitstreiterin Angela Stelling sich entschlossen hat, wegen einer längeren Erkrankung ihr Gemeinderatsmandat niederzulegen. Sie wird uns sehr fehlen.“ Zugleich zeigt Hoffmann aber Verständnis dafür, „dass sie für ihre Genesung die Last der Verantwortung abgeben muss.“

Für Uli Wetz, zuletzt fraktionslos, rückt Annelie Heitz (61) nach. Die Fachkrankenschwester für Psychiatrie ist schon sehr lange bei den Grünen aktiv und engagiert sich außerdem ehrenamtlich beim TVE und bei der Gruppe „Bürger in Aktion“ in der Lokalen Agenda 21. „Ich freue mich, bin gespannt und neugierig“, sagte sie dem „MM“. Die Aufgabe sei für sie Neuland. Schwerpunkte ihrer Arbeit im Rat sieht sie im Bereich Umwelt- und Klimaschutz und in der baulichen Entwicklung.

Ob sie bei der Wahl im Mai kommenden Jahres erneut kandidiert, will sie sich offenhalten. „Für mich ist das jetzt eine gute Gelegenheit, in die Arbeit hineinzuschnuppern.“ Bürgermeister Simon Michler verpflichtete die beiden neuen Kollegen am Ratstisch per Handschlag und nahm ihnen die Verpflichtungsformel ab. Mit dem Nachrücken der beiden Gemeinderäte ist die Fraktion der Offenen Grünen Liste (OGL) jetzt wieder vier Mitglieder stark. Ende 2015 war Uli Wetz im Streit aus Partei und Fraktion ausgeschieden, hatte aber sein Mandat behalten.

Neue Stellvertreter

Der heutige Fraktionssprecher Thomas Hoffmann war im September 2016 für den studienbedingt ausscheidenden Kollegen Max Brummer nachgerückt und hatte Gerd Brecht Anfang 2017 im Fraktionsvorsitz abgelöst. Brecht, mit 76 Jahren Ältester im Gemeinderat, ist damit der einzige bei der OGL, der voraussichtlich die komplette Wahlzeit im Amt bleibt. In der Fraktion übernimmt Rolf Stahl den zweiten Vorsitz, Bürgermeister-Stellvertreter soll Thomas Hoffmann werden.

