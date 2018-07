Drei Pavillons im Garten sollen als Gemeindehaus dienen

Anzeige

Flach, dreigeteilt und in den Garten hinter der evangelischen Kirche eingebettet: So sieht der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs zum Neubau des Gemeindezentrums aus. Seit gestern sind Zeichnungen und Modelle der acht Teilnehmer in einer Ausstellung im Bürgersaal des Rathauses zu sehen.

Die Heidelberger Architekten Kessler De Jonge haben die Jury mit ihren Entwurf am meisten überzeugt. „Der Neubau des Gemeindehauses mit Pfarramt ist als eine lockere Anordnung lose über das Foyer miteinander verbundener Pavillons konzipiert“, schreibt Wolfgang Kessler zur Erläuterung. Die vorhandene Sandsteinmauer zwischen St.-Martin-Straße und Kirchgarten bleibt erhalten und dient als „Leitlinie“, wie der Architekt weiter erläutert. Durch die Anordnung der Pavillons werde diese aufgegriffen und gestärkt. Kirchgarten und Gemeindehaus werden so miteinander verbunden.

Der größte der drei Pavillons beherbergt die drei Gruppenräume, die durch mobile Wände getrennt sind. Schiebt man diese zur Seite, entsteht der in der Ausschreibung geforderte große Saal. Im zweiten Pavillon finden Pfarramt und Küchenblock Platz, im dritten sind Jugendraum und Sanitärblock zu finden. „Diese Anordnung ermöglicht es, Jugendraum und Pfarramt durch eine Abtrennung des Foyers separat zu nutzen, ohne das gesamte Gemeindehaus öffnen zu müssen“, erläutert der Planer sein Konzept.