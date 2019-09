Drei Reisebusse rollen durch die Gemeinde

„Es hat sich seit der letzten Fahrt doch einiges verändert – überall wird gebaut“, stellte eine Buspassagierin bei der Seniorenrundfahrt fest. Alle zwei Jahre lädt die Gemeinde ihre älteren Bürger zu einer Rundfahrt durch Edingen-Neckarhausen ein. Dabei werden vor allem Stationen angesteuert, an denen Neues entstanden ist oder künftig entstehen soll. Rund 120 Senioren nahmen an der kostenlosen Tour teil, die manchen ganz neue Blickwinkel auf die Heimatgemeinde eröffnete.

Plätze anfangs ausgebucht

„Die Nachfrage war groß. Nachdem zwei Busse gleich ausgebucht waren, haben wir noch einen dritten gechartert“, ließ Rathaus-Mitarbeiterin Elke Hugo wissen. Sie hatte sich im Vorfeld um die Organisation gekümmert. „Die Fahrt ermöglicht eine komprimierte Sichtweise auf die Gemeinde. Davon profitieren insbesondere auch Teilnehmer, die nicht mehr so mobil sind und daher weniger Gelegenheit haben, rumzukommen“, bemerkte Hugo.

An verschiedenen Stationen in Edingen, Neu-Edingen und Neckarhausen konnten die Senioren zusteigen. Nach dem Einsammeln der Fahrgäste startete die Buskolonne vereint am Edinger Bahnhof zur Exkursion durch die Gemeinde. Damit alle unterwegs auf dem Laufenden waren, gab es vonseiten der Verwaltung an den einzelnen Haltestationen Informationen. Neben Bürgermeister Simon Michler übernahmen auch einige Verwaltungsbedienstete, darunter Thea Arras, Dominik Eberle, Elke Hugo, Frank Kucs und Marita Kuxmann, in den drei Bussen die Rolle der Moderatoren.

Erste Station war der Gemeindepark, in dem im August die Arbeiten für die Kita „Neckarkrotten“ begonnen haben. „Die Einrichtung ist für rund hundert Kinder ausgelegt und kostet etwa fünf Millionen Euro. Nach ihrer Fertigstellung soll sie sich harmonisch in die Parklandschaft einfügen“, informierte das Ortsoberhaupt beim Kurzstopp.

Weiter ging es zur ehemaligen Tennisanlage. Nach der Umsiedlung des Tennissports in das Sport- und Freizeitzentrum wird das nun freigewordene Gelände für Wohnbebauung genutzt. Im Anschluss konnten die Fahrgäste einen Blick auf die Werner-Herold-Halle, Martin-Luther-Kindertagesstätte und Pestalozzi-Schule werfen. Letztere soll für vier Millionen Euro saniert werden. „Die Gemeinde tut eine Menge für die Kinder“, war man sich seitens der älteren Generation einig. Gebaut wird auch in der Edinger Jahnstraße, wo ein Mehrfamilienhaus mit 19 Wohneinheiten entstehen soll.

Natur pur bestaunten die Fahrgäste beim Blick durchs Busfenster in die Fischkinderstube. „Die Fischkinderstube ist seit Juli 2018 fertiggestellt. Sie ist für die Menschen ein beliebtes Naherholungsziel und leistet bei den Fischen einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt“, ließ Bürgermeister Michler wissen. „Es ist schön, dass auf dem Areal so viele Bänke stehen, ich komme gerne hierher“, verriet eine Seniorin.

Ausflug statt Turnstunde

Die kleine Buskolonne rollte weiter Richtung Neckarhausen: Viktoria-Sportplatz, Hebewerk, Neckarhausen Nord sowie die Erdaufschüttung für die spätere Neckarbrücke nach Ladenburg wurden hier in Augenschein genommen.

„Ach Gott, was in Neckarhausen alles an Wohngebieten entsteht, ist erstaunlich“, kommentierte Anneliese Wacker die geplanten Bauvorhaben. Die Leiterin der Seniorengymnastik beim TV Edingen hatte sich mit mehreren ihrer Senioren-Turnerinnen zu dieser Bustour angemeldet und dafür ihre Turnstunde sausenlassen.

Nach der Weiterfahrt zum Weiherhof und dem Passieren der neuen Tennisanlage kamen die Busse im Sport- und Freizeitzentrum an. Mit Blick auf die Wohnanlage am Nussbaum erwähnte Bürgermeister Michler, dass in diesem Jahr noch 17 weitere zugewiesene Flüchtlinge dort einziehen werden. Der Bau der Anlage sei unumgänglich gewesen, da entsprechender Wohnraum gefehlt habe.

Zwischenzeitlich hatte die Jugendfeuerwehr Edingen-Neckarhausen unter der Leitung von Justin Imhof schon einmal die Gasgrills für die Bratwürste angeheizt. „Dieser Einsatz macht Spaß, wir helfen gerne“, versicherte Imhof. Die Stärkung frisch vom Grillrost im Anschluss an die Bustour kam gut an.„Wir haben nicht nur viel gesehen, sondern auch viel geschwätzt und gelacht, es war ein toller Nachmittag“, fasste Bernd Frey zusammen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019