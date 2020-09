Drei Stunden lang Spiel und Spaß im Freizeitbad

Ein 25 Meter-Becken mit Sprungturm, der Whirlpool mit Bewegungsbecken sowie das Außenbecken – das Freizeitbad in Neckarhausen und das Ferienprogramm der Gemeinde haben einiges zu bieten. Das konnten die 28 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren aus Edingen und Neckarhausen bestätigen. Sie durften sich am hier nach Herzenslust austoben.

Gemeinde, DLRG Ladenburg/Edingen-Neckarhausen und der Tauchclub „Octopus“in Weinheim betreuten die Kinder. „Unsere Veranstaltung ist immer ausgebucht“, sagte Manuel Müller von der DLRG und betonte: „Ich bin seit 10 Jahren beim Ferienprogramm, das ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Clemens Müller von den Tauchern war auch schon mehrere Male dabei: „Das macht uns allen großen Spaß.“ Nach einer Studie der DLRG können immer weniger Kinder schwimmen. Umso erfreulicher, dass ein abwechslungsreiches Programm den Kindern hier ermöglichte, verschiedene Wassersportarten zu testen. „Bei unserem Ferien-Training für zukünftige Rettungsschwimmer sollten sich die Kinder aber nur über Wasser halten können“, scherzte Müller. Begleitet von den vier erfahrenen Tauchern des „Octopus“, wurde in der Tauchgruppe der Umgang mit Maske, Schnorchel und Flossen theoretisch und praktisch geübt. „Wir sind sinnvollerweise auch alle Mitglied im DLRG“, betonte Sebastian Eisenhofer, als die „Schnorchler“ ihre Bahnen zogen. Nach kleinen Kraftübungen „an Land“ hatten Rosalie (10) und Leonie (10) aus Edingen bei den Staffelrennen dann „riesig viel Spaß“. Anna-Lena (13) aus Edingen ist schon eine erfahrene Schwimmerin: „Ich bin seit fünf Jahren in der DLRG.“ In Carina Klockners Spielegruppe waren bei herrlichem Spätsommerwetter die „Wasserballspezialisten“ mit zwei Mannschaften im Außenbecken lebhaft zugange. Zum guten Schluss wurde noch mit ausgelassener Freude der Sprung vom Ein-Meter Brett geübt. mic

Info: Infos zu DLRG-Kursen: www.ladenburg.dlrg.de

