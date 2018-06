Dreifacher Falken-Nachwuchs im Mittelgewann

Anzeige

Dreifacher Nachwuchs im Edinger Mittelgewann: Eine Turmfalkenfamilie hat sich in acht Metern Höhe häuslich eingerichtet und freut sich über den reich gedeckten Tisch unweit von Äckern und Streuobstwiesen. Mit ihnen freut sich die NABU-Gruppe Edingen-Neckarhausen, deren Sprecher Stefan Brendel und Thomas Hoffmann den Falkenkasten im vergangenen Frühjahr an der Trafo-Station der Netze BW im Mittelgewann angebracht hatten. Vergangenes Jahr blieb die bezugsfertige Vogel-Immobilie indes noch unbewohnt.

Etwa zwei Wochen alt

„Vor etwa zwei Wochen informierte uns eine Anwohnerin, dass sich dort etwas getan hat“, erzählt Brendel im Gespräch mit dem „MM“. Er selbst konnte daraufhin die drei Küken und ihre Mutter mit dem Fernglas beobachten, sein NABU-Kollege Jürgen Dreher bekam sie mit seiner Kamera vor die Linse.

Dieser Tage hätte die junge Familie beinahe noch weiteren Zuwachs bekommen. Ein in Mannheim von einem Kirchturm gefallenes Turmfalken-Küken suchte eine Pflegemutter. Es ins eigene Nest zurückzusetzen, scheiterte an der Unzugänglichkeit des Turms, erklärt Brendel. Wolfgang Dreyer vom NABU in Mannheim fragte deshalb bei seinen Kollegen in Edingen-Neckarhausen nach Obdach für das Findelkind an. Am Montag wollte man es gemeinsam zu den Falken ins Mittelgewann einsetzen.