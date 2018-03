DRK bittet Bürger um Blutspenden

Anzeige

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet um Blutspenden. Am Montag, 26. März, besteht in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Pestalozzi-Turnhalle (Robert-Walter-Straße) die Möglichkeit dazu. Insbesondere bei lebensnotwendigen Operationen und Therapien ist oft eine Transfusion notwendig, informiert das DRK.

15 000 Blutspenden werden täglich in Deutschland benötigt. Nach Angaben der Hilfsorganisation werden dringend Erstspender gesucht. Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. red

Info: Weitere Infos online: www.blutspende.de