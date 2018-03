DRK bittet um Blutspenden

Anzeige

Die Osterfeiertage sind für viele Menschen Urlaubzeit. Doch auch an den Feiertagen und in den Osterferien werden Patienten in den Krankenhäusern behandelt. Häufig sind dabei Bluttransfusionen notwendig. Täglich werden dazu in Baden-Württemberg knapp 1800 Blutspenden benötigt. Damit die Versorgung auch in diesen Tagen gesichert ist, bittet der DRK-Blutspendedienst am Montag, 26. März, von 15.30 bis 18.30 in der Pestalozzi-Turnhalle in Edingen, Robert-Walter-Straße 3, um eine Blutspende.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73 Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen. Alternative Blutspendetermine und weitere Infos sind unter der Hotline 0800/1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich. red