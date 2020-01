DRK fühlt sich mitten im Ort wohl

Das DRK in Edingen braucht dringend ein neues Einsatzfahrzeug. Das hat der Vorsitzende Jochen Ridinger bei der Hauptversammlung des Ortsvereins am Montag in Edingen deutlich gemacht. Das alte wurde bereits 2004 angeschafft und war schon damals gebraucht. Es ist also buchstäblich in die Jahre gekommen.

Nach Angaben Ridingers wird das Fahrzeug vorwiegend zum Krankentransport und als mobile Einsatzstation genutzt. Hier hoffe das DRK auch auf die Unterstützung der Gemeinde, „wenn es darum geht, diesen wichtigen Erstversorgungsservice weiterhin im Ort zu haben“. Während der Fuhrpark also Sorgen bereitet, fühlt sich das DRK in seinem jetzigen Domizil am Feuerwehrhaus sehr wohl, wie Ridinger dem „MM“ auf Nachfrage sagte. Mitten im Ort zu sein, das sei auch gut für die Jugendarbeit. Dem geplanten Hilfeleistungszentrum an der Speyerer Straße, das Feuerwehr und DRK beherbergen soll, stehe man gleichwohl offen gegenüber: „Wir sind zu Gesprächen bereit.“

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Ridinger darauf, dass die aktiven Mitglieder die Hauptlast der Aufgaben trügen: „Wir haben unter unseren Aktiven viele Talente im Ortsverein, und alle eint eine Idee: Menschen in Not helfen.“ Was im Ehrenamt geleistet werde, könne weder Staat noch Stadt ersetzen. 372 passive Mitglieder zähle man derzeit, und sie alle hielten dem Ortsverein die Treue und unterstützten ihn durch ihre Beiträge. Im Berichtszeitraum von 2017 bis 1019 habe es sechs Blutspendetermine gegeben, bei denen in Edingen rund 600 lebensrettende Konserven zusammengekommen seien: „Wir sind mit diesem Ergebnis zufrieden. Blut ist ein ganz besonderer, kostbarer Lebenssaft, der durch nichts zu ersetzen ist.“ Für die nahe Zukunft kündigte der Vorsitzende eine Neugestaltung des Internet-Auftritts an.

Von der Arbeit der Aktiven berichtete der neue Bereitschaftsleiter Justus Neuwirth. An ihre Grenzen gestoßen seien sie im August 2018, als innerhalb weniger Tage eine Blutspende, das zweitägige Fischerfest und die Festwoche zum 50. Jubiläum der Partnerschaft mit Plouguerneau zu bewältigen gewesen seien: „So etwas ist ohne das herausragende Engagement der Helfer nicht zu schaffen.“ Neuwirth verwies aber zugleich auf Höhepunkte wie den Dienst beim Open-Air-Konzert mit Ed Sheeran auf dem Hockenheimring. „Ganz besonders erfreut mich die wiedererstarkte Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen“, stellte der Bereitschaftsleiter fest. Die Zahl der geleisteten Stunden sei 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund elf Prozent auf 285 angestiegen, die Zahl der ehrenamtlich geleisteten Stunden sogar um 50 Prozent auf 1500.

Die anstehenden Wahlen zum Vorstand erfolgten weitgehend einstimmig, jeweils bei Enthaltung der Betroffenen, wie das DRK mitteilt. Bei den Beisitzern wurden die Bewerber mit den meisten Stimmen gewählt. Die nächste Blutspendeaktion in Edingen ist für den 6. April vorgesehen. hje

