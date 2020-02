Echte Hoheiten und mögliche Thronfolger

„Wenn ich groß bin will ich auch eine richtige Prinzessin werden.“ Mit diesen Worten himmelte ein kleines Prinzesschen ihr großes Vorbild an: Kälble-Hoheit Jessika II. „aus dem Herzen des Vereins“. „Gleich drei Prinzessinnen und ein Prinz sorgten beim Kindermaskenball der Edinger Kälble in der Pestalozzihalle für royalen Glanz. Neben Kälble-Prinzessin Jessika II. schaute die Kinderprinzessin des KV Insulana Ilvesheim Liv-Marleen I. von „Zwirn und Klang“ vorbei. Sogar das Mannheimer Stadtprinzenpaar machte dem närrischen Nachwuchs seine Aufwartung.

„Alle meine Entchen schwimmen auf dem See“, das Evergreen feierte bei der Kinderfasnacht fröhliche Urstände. Die „Entchen“ wackelten munter über das Tanzparkett und freuten sich über den Gutselregen. Wobei es nicht nur Bonbons, sondern auch Tütchen mit Popcorn und Gummibärchen regnete. Da gingen nicht nur musikalisch die „Hände zum Himmel“. „Alle machen super gut mit“, freute sich Natascha Adler. Neben ihr als Hauptorganisatorin zählten Vanessa Hiss, Matthias Hiss, Sabrina Oppek und Florian Baumann zum Team, das die kleinen Fasnachter buchstäblich auf Trab hielt. Beim Kindermaskenball in der Pestalozzihalle steppte der Bär. Ihren „tierischen Spaß“, hatten niedliche Eis- und Waschbären. Die erst neun Monate alte Zoe war als kleiner Koala-Krabbel-Bär unterwegs. „Mein Mann ist Australier“, erklärte Stefanie Pinno schmunzelnd das bärige Kostüm ihrer Kleinen.

Als ein echter Knüller in der Gunst des jungen Publikums stellten sich die zahlreichen Spiel-, Spaß- und Stimmungsrunden heraus. „Ich fand die „Reise des Kälbchens“ ganz toll“, ließ Milena Schwetasch wissen. Währenddessen wurde die Edinger Hitparade rauf- und runter geleiert. Für so manchen Knaller sorgte schließlich noch der Luftballon-Tanz, wobei die prall gefüllten „Luftikusse“ Bauch an Bauch jongliert wurden. Und dass auch beim Tanzen Übung den Meister macht, bewiesen die Mini- und Jugendgarde sowie die Juniorengarde der Kälble mit ihren tollen Schautänzen, die nicht ohne eine Zugabe das Parkett räumen durften. Gardeministerin Sabine Mülbert würde sich übrigens über Zuwachs freuen. fer

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020