Edingen: Martinsfeuer und Licht gegen soziale Kälte

Jedes Jahr am 11. November ziehen Kinder mit bunten Laternen durch die dunklen Straßen und singen die traditionellen Martinslieder. Doch auch diese Tradition wurde von der Corona-Pandemie diesmal fast überall ausgebremst. In Edingen fand man jedoch eine Lösung, das Brauchtum auf Sparflamme zu pflegen.

Nicht selten werden die Kinder mit den Laternen dabei von einem Reiter mit römischem Helm und Purpurmantel begleitet, der an den Heiligen Martin von Tours, (316 bis 397) erinnert. Er soll der Legende nach seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben. Martinsfeuer brennen als althergebrachtes Signal gegen soziale Kälte.

Im Rahmen eines Familiengottesdienstes wurde am Sonntag St. Martin hoch zu Ross im Edinger Kirchgarten begrüßt. „Auch wenn wir im Freien Gottesdienst feiern, bitten wir Sie, während des gesamten Gottesdienstes Ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, bat Pfarrer Bernd Kreissig schon im Vorfeld die rund 65 Gottesdienstbesucher. Alle Kinder hatten ihre tollen, selbstgebastelten Laternen mitgebracht, um diese Feier zu erleuchten.

Das Team der evangelischen Kirchengemeinde Edingen, Kerstin Remmers, Heike Stephan, Annika Richter, Kantor Dirk Apfel und Pfarrer Bernd Kreissig sorgten dafür, dass die christliche Freude in diesem außergewöhnlichen Jahr nicht gänzlich abhanden kommt. Die Geschichte von St. Martin wurde von Heike Stephan erzählt. Die Akteure waren Annika Richter (St. Martin) mit ihrem Schimmel „Bacardi“ und Dirk Apfel (Bettler). Der leuchtende Schein der Feuerschalen und der Laternen der Kinder sorgten im Pfarrgarten dabei für anheimelnde Stimmung.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durfte selbst beim Gottesdienst im Pfarrgarten nicht gesungen werden. Für die musikalische Begleitung zeichneten Stephan Kraus-Vierling und Matthias Legat mit ihren Gitarren verantwortlich. Bettina Bradatsch von „Friday Upstairs“ war die Vorsängerin und damit auch einzige „Singstimme“. Doch die Kinder konnten bei den Liedern wie „Ich geh mit meiner Laterne“, „Laterne, Laterne“, St.Martin“ und „Durch die Straßen“ wenigstens mitsummen.

Stefanie und Kai Müller aus Edingen waren mit ihrer kleinen Ina und einer Laterne gekommen. „Wir finden das ganz toll, dass St. Martin auf diese Art und Weise stattfinden kann“, freuten sich die Müllers. Fürbitte hielt die Gemeinde „für alle Menschen, besonders denen es nicht so gut geht, ganz so wie dem armen Mann in der Geschichte des heiligen Martin“.

Nach dem abschließenden Segen von Pfarrer Kreissig ging man mit dem Lied „Schöner als der Mond“ nach einer kurzen halben Stunde wieder auseinander. Die Laternen mit ihren kleinen Trägern machten sich auf den Heimweg „durch die dunklen Straßen“. Die traditionellen Martinsbrezeln zum Abschluss gab es dieses Jahr nicht. Aber einen Grund zur Vorfreude auf das Weihnachtsfest. „Am Heiligabend um 17 Uhr planen wir für alle Edinger ein Krippenspiel mit Engelschor auf dem Messplatz“, kündigt Pfarrer Kreissig an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.11.2020