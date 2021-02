Edingen: Minister Hauk besucht Direktvermarkter

Klasse statt Masse, Frische direkt vom Hof und gläserne Produktion : Das vereint alle vier landwirtschaftlichen Betriebe, die der zuständige Landesminister Peter Hauk am Mittwoch besucht hat. Aus geplanten eineinhalb Stunden werden am Ende mehr als zwei, und das nicht nur, weil sich der Fahrer von Hauk kurzzeitig in die Neue Bahnhofstraße in Neu-Edingen verirrt, anstatt die Bahnhofstraße in

...