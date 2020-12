Edingen-Neckarhausen: Bauland soll Millionen-Loch stopfen

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen muss im kommenden Jahr voraussichtlich mehr als sechs Millionen Euro an außerordentlichen Erträgen erzielen, um ihren Haushalt zu finanzieren. Das geht aus dem Entwurf hervor, den Bürgermeister Simon Michler und sein Kämmerer in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 9. Dezember, erläutern werden.

Möglich ist diese hohe Summe nur durch den Verkauf

...