Edingen-Neckarhausen: Ein Allmende-Waldgarten entsteht

In den Kronen der Bäume zwitschern die Vögel, Äpfel und Birnen reifen. Darunter wachsen Beeren in den Sträuchern, und ganz unten auf der Erde sprießen Pilze, Kräuter und anderes Essbares aus dem Boden. So soll es einmal aussehen, wenn der neue Allmende-Waldgarten ein Stück gewachsen ist. Noch sieht man von alledem jedoch wenig auf der Wiese im Kirchhofpfad in Neckarhausen.

Der

...