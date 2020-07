Edingen-Neckarhausen: Gewerbegebiet wird größer

Das geplante Gewerbegebiet der Gemeinde Edingen-Neckarhausen in der Speyerer Straße wird mehr Platz für örtliche Betriebe und weniger Fläche für das Hilfeleistungszentrum bieten. Die Hundesportvereine sollen nicht hier, sondern an anderer Stelle ein neues Gelände erhalten. Einem entsprechenden Vorschlag von Bürgermeister Simon Michler hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

