Edingen-Neckarhausen trauert um Franz Mazura

Wenn Franz Mazura erzählt, dann lauschen alle. So hatte der „MM“ noch im Dezember getitelt. Damals war er Vortragender bei einer Benefizveranstaltung der Stiftung Zukunft Lutherkirche. Nun ist seine Stimme für immer verstummt. Am Donnerstag verstarb der Kammersänger im gesegneten Alter von 95 Jahren.

„Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen trauert um ihren berühmtesten Mitbürger, der zugleich einer der beliebtesten war“, schreibt Bürgermeister Simon Michler: „Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen.“ Seiner Wahlheimat Edingen-Neckarhausen sei er stets verbunden gewesen, betont Michler. Häufig habe er sich bei Veranstaltungen wie „Rund ums Schloss“ gezeigt.

„Ende Oktober 2019 habe ich ihn letztmals zusammen mit Heidi Gade besucht“, erinnert sich Michler: „Er war wie immer: bodenständig, klug, ausgeglichen, freundlich, sehr interessiert am Gemeindegeschehen und zufrieden mit seinem Leben.“ Für den Bürgermeister steht außer Frage: „Wir werden ihn bester Erinnerung behalten.“

Bereits im Juli 1981 würdigte die Kommune ihren prominenten Bürger mit dem Gemeindeteller. Anlass für die Auszeichnung war damals die Verleihung des Titels Kammersänger durch die Landesregierung. Bürgermeister Werner Herold würdigte in seiner Ansprache das große künstlerische Können Mazuras, der mit seinem Engagement beim Nationaltheater Mannheim im Jahr 1964 Bürger von Neckarhausen geworden sei. Auch Alt-Bürgermeister Eduard Schläfer war bei der Ehrung zugegen.

Nach der Ehrenbürgerschaft und dem Ehrenring ist die Ehrennadel die dritthöchste bürgerschaftliche Auszeichnung, die in Edingen-Neckarhausen verliehen wird. Im November 2014 heftete Bürgermeister Roland Marsch dem Kammersänger diese Auszeichnung ans Revers, die maximal zehn lebende Personen gleichzeitig tragen dürfen. „Ich bin tief gerührt, zu den zehn Leuten zu gehören. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin“, dankte der Opernstar, der kurz zuvor seinen 90. Geburtstag gefeiert hatte.

Der in Österreich geborene Mazura lebte seit 1964 in Neckarhausen, seiner „Wahlheimat“ (Marsch), wo er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere allerdings eher selten aufhielt. Seine Engagements führten ihn rund um den Globus, von Buenos Aires über New York bis Paris. „50 Jahre Metropolregion, 50 Jahre Nationaltheater Mannheim, 50 Jahre Neckarhausen – das ist für mich keine Wahlheimat mehr, das ist meine Heimat“, betonte der Gefeierte damals.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020