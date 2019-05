Edingen-Neckarhausen würdigt verdiente Bürger

Hannelore Schäfer

„Ihre Aktivitäten und Spitzenleistungen sowie Ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement sind ein Aushängeschild für Edingen-Neckarhausen. Mit Ihrem Einsatz tragen Sie dazu bei, den Namen unserer Gemeinde über die Metropolregion hinaus bekannt zu machen.“ Mit diesen Worten hat Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler die zahlreich versammelten Medaillen-Anwärter im großen Saal des Neckarhäuser Schlosses begrüßt. Neben den „Newcomern“ auf der Ehrungsbühne waren auch viele bekannte Gesichter vertreten, die durch ihre wiederholten respektablen Leistungen schon zu den „Ehrungs-Abonnenten“ bei der Gemeindeehrung zählen. Diese fand bereits zum 26. Mal statt.

Mit Rhea Juli, Martin Koloseus und David Strüder umrahmten drei junge Schüler der Musikschule als hervorragend eingespieltes Gitarren-Trio die Feierstunde musikalisch. „Ich habe heute die große Freude, 68 verdiente Bürgerinnen und Bürger aus Edingen-Neckarhausen zu ehren. Sie waren bei Wettbewerben in ganz unterschiedlichen Bereichen erfolgreich und standen in den verschiedensten Disziplinen im Jahr 2018 mit an der Spitze“, stellte der Bürgermeister fest.

Zu den Geehrten zählten auch zwei junge Läuferinnen, die in der bundesdeutschen Sprintszene ganz vorne mitlaufen. „Die deutschen Meisterinnen Nadine Gonska und Ricarda Lobe starten zwar nicht für einen der über 80 Vereine in Edingen-Neckarhausen, sondern für die MTG Mannheim, sie haben sich aber für unsere Gemeinde als Wohnort entschieden“, erklärte Michler. Gonska habe es in 2016 sogar zu einer Olympia-Teilnahme in Rio geschafft, während Hürden-Sprinterin Ricarda Lobe mit einem fünften Platz von den Europameisterschaften zurückgekehrt sei.

Eisenhart und musikalisch

Mit Jürgen Knapp befand sich auch ein echter „Ironman“ unter den Geehrten. Der Triathlet hatte sich in seiner Altersklasse für den legendären „Ironman Hawaii“ qualifiziert. Sowohl im sportlichen als auch im kulturellen Bereich verfügt die Gemeinde über Leistungs-Träger. „Unsere Musikschüler sind nicht nur bei örtlichen Veranstaltungen musikalisch präsent, sie sind auch auf Landes- und Bundesebene erfolgreich“, konstatierte Michler. Zu den erfolgreichsten zählt die Hornistin Adriana Tei. Sie hatte 2018 mit dem Horn-Trio beim Regionalwettbewerb sowie auf Landes- und Bundesebene jeweils Platz eins belegt.

Glücklich schätzen könne sich die Gemeinde auch im Hinblick auf die vielen ehrenamtlich Engagierten. „Wer sich im Ehrenamt einsetzt, tut etwas für die Gemeinschaft und somit auch seine Mitmenschen“, bemerkte Michler. Ein Beispiel dafür sei Seppel Stein, der lange Jahre verschiedene Ehrenämter vom Gesangverein bis hin zur Feuerwehr inne hatte und immer noch aktiv sei.

Souverän moderiert wurde der Ehrungsabend von Rathaus-Mitarbeiterin Carola Koch, während ihre Kollegin Christiane Schell die Medaillen – ganz olympisch – in Gold, Silber und Bronze vergab. „Wir hoffen Sie machen in ihren verschiedenen Disziplinen mit guter Trainingsarbeit und dem notwenigen Quäntchen Glück weiter. Den Ehrenamtlich wünschen wir weiterhin Freude an ihrem vielfältigen Engagement“, schloss Carola Koch den Ehrungsreigen.

Und damit es bei alledem nicht zu trocken zuging, wurde zum Stehempfang bei Sekt, Saft und Selters in den Kultursaal des Schlosses eingeladen. Bei der Gelegenheit konnten die Geehrten auch untereinander ins Gespräch kommen und sich kennenlernen. Unter den Gästen waren auch Ehrenbürger Werner Herold und Ehrenringträger Georg Kohler.

Liste der Geehrten:

Auszeichnungsstufe „Gold“

Persönliche Leistungen im sportlichen Bereich

Carina Aistleitner (Bundessiegerin, Kleintierzucht), Nadine Gonska (Deutsche Meisterin, Leichtathletik), Jürgen Knapp (Deutscher Meister, Iron Man), Simone Kraus-Borduné (Deutsche Meisterin, Schießsport), Ricarda Lobe (Deutsche Meisterin, Leichtathletik), Alexander Nicht (Deutscher Meister, Turnierhundesport), Jochen Ridinger

(Deutscher Meister, Kanarienzucht & ehrenamtliches Engagement), Rolf Weinzierl (45 Jahre Sportabzeichen-Prüfer und 60 erfolgreiche Teilnahme am Sportabzeichen-Wettbewerb)

Persönliche Leistungen im kulturellen Bereich

Fridolin Bosse (Preisträger im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“), Adriana Tei (Preisträgerin im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“)

Ehrenamtliches Engagement (>25 Jahre)

Gisela Albert, Michael Berger, Anna Maria Feuerstein, Bernd Fischer, Christel Gauert, Prof. Dr. Karl Kollnig

Ingrid Pasker, Helmut Stein, Josef Stein jr., Klaus-Dieter Stoll, Erika Urich, Ursula Weilert

Auszeichnungsstufe „Silber“

Persönliche Leistungen im sportlichen Bereich

Anna Bauer (Schießsport), Christina Bergtholdt (Turnierhundesport), Nina Borduné (Schießsport), Silvia Knopf-Dieckmann (Schießsport), Horst Mohr (Schießsport), Paula Skorzinski (Rope Skipping), Nicole Steinemann (Turnierhundesport)

Persönliche Leistungen im kulturellen Bereich

Luca Bastian, Rhea Juli, Susanna Paul, Sebastian Stinner, David Strüder, Charlotte Vitek, Thién-an Elias Weinacker (Die Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule Edingen-Neckarhausen sind erfolgreiche Preisträger in den Musikwettbewerben „Jugend musiziert“)

Ehrenamtliches Engagement (>20 Jahre)

Günter Fath, Walter Heilmann, Brigitte Heim, Manfred Kettner, Silke Lachenmeier, Klaus Merkle, Jutta Vierling

Auszeichnungsstufe „Bronze“

Persönliche Leistungen im sportlichen Bereich

Caroline Schubert (Turnierhundesport), Marie-Christin Kraus, Lena Schramm & Nasya Myrilla Wijaya (Mannschaftswettbewerb im Schießsport), Beatrix Fluhrer, Christina Gaag-Daiser & Dr. Christina Offenhäuser (Mannschaftswettbewerb im Prellball)

Persönliche Leistungen im kulturellen Bereich

Simon Remmers (Preisträger im Musikwettbewerb „Jugend musiziert“)

Ehrenamtliches Engagement (>15 Jahre)

Sabine Böttcher, Michael Keppler, Wolfgang Schmidt

Ehrung der Blutspenderinnen und Blutspender

Blutspender-Ehrennadel in „Gold“ nach 10 Blutspenden

Christina Bertheau, Rolf Engert, Karoline Feest, Rita Heid, Gertrud Ringle, Janine Tödling

Blutspender-Ehrennadel in „Gold“ mit „goldenem Lorbeerkranz“ und der Zahl „25“ nach 25 Blutspenden

Sonja Erny, Karin Schwan, Michael Vollhardt

Blutspender-Ehrennadel in „Gold“ mit „goldenem Eichenkranz“ und der Zahl „50“ nach 50 Blutspenden

Stephan Kraus-Vierling, Klaus Maier, Wolfgang Weinzierl

Blutspender-Ehrennadel in „Gold“ mit „goldenem Eichenkranz“ und der Zahl „125“ nach 125 Blutspenden

Christian Huy

Hohe Ehrung durch das Land Baden-Württemberg

Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Herr Winfried Kretschmann, hat Herrn Polizeihauptmeister Levent Kandogmus aus Edingen-Neckarhausen für dessen besondere Einsatzbereitschaft und für sein vorbildliches Verhalten im Zusammenhang mit dem Versuch ein Menschenleben zu retten eine öffentliche Anerkennung ausgesprochen und urkundlich bestätigt.

