Edingen: Neue Filiale von Bäcker Görtz eröffnet

Die neue Görtz-Filiale in der Hauptstraße in Edingen. Hans-Jürgen Emmerich (hje)

Nach fast sechs Monaten Umbau hat das Ludwigshafener Familienunternehmen Görtz jetzt seine neue Filiale in der Hauptstraße in Edingen in der ehemaligen Post eröffnet. „Der Umbau war komplex, da das Gebäude fast komplett entkernt wurde und zahlreiche Wände abgebrochen und abgefangen werden mussten, um einen für unser Konzept erforderlichen Grundriss zu erlangen“, erläutert Firmenchef Peter Görtz und betont: „Wir freuen uns nun aber sehr, in Edingen angekommen zu sein.“ Er hoffe, dass nun auch bald das Café mit etwa 30 Sitzplätzen öffnen könne.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen rund 450 000 Euro in den Standort investiert. Die Lage mitten im Ort und das gute Angebot an Parkplätzen auf dem Grundstück sorgten für sehr gute Erreichbarkeit. „Wenn Corona besiegt ist und unser Café eröffnet, werden acht bis zehn Mitarbeiter in Edingen beschäftigt sein“, erklärt Görtz. Das Bäckerei-Café hat an sieben Tagen in der Woche geöffnet.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 06.12.2020