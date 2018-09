Eierlikörparfait beschert Andrea Koch ersten Preis

Andrea Koch ist jetzt die „Dessert-Queen“. Bei der SWR-Kochsendung „Lecker aufs Land“ gewann sie mit ihrem „Eierlikörparfait auf Himbeerspiegel“ den ersten Preis beim Nachtisch. Bei dem Koch-Wettbewerb – nach dessen Regeln sechs Landfrauen jeweils mit einem Drei-Gänge-Menü punkten können – wurden zum Abschluss die Siegerinnen in den Sparten Vorspeise, Hauptspeise und Dessert ermittelt.

„Den genauen Punktestand haben wir nicht erfahren. Die Abstände dürften allerdings nicht besonders groß gewesen sein, alle Frauen hatten ein ganz tolles Menü gezaubert, das zudem etwas fürs Auge bot“, erzählt Andrea Koch. Einmal war sie selbst Gastgeberin, fünf Mal reiste sie auf die Höfe der anderen beteiligten Landfrauen. Die letzte Etappe wurde stets mit dem Oldtimer-Bus „Willi“ bewältigt.

Das jeweilige Koch-Event und die damit verbundene Hofbesichtigung seien immer ganz besondere Erlebnisse gewesen“, schwärmt Andrea Koch. Zumal sich die Frauen von Anfang an sympathisch gewesen seien. „Wir sind mit der Zeit fast so was wie Freundinnen geworden, im Februar wollen wir zusammen mit unseren Männern für drei Tage in den Schwarzwald fahren, verrät die Edingerin. Zum Abschluss der beliebten Koch-Doku-Staffel mit Bekanntgabe der Siegerinnen durften sich alle sechs Frauen an den gedeckten Tisch setzen. Der bekannte Sternekoch Vincent Klink bereitete die leckerste Vorspeise, das beste Hauptgericht und das exquisiteste Dessert nach den Rezepten der Erstplatzierten zu. „Rückblickend hat mir die Mitwirkung an der Koch-Doku eine Menge Spaß gemacht, auch wenn das Ganze echt zeitaufwendig war“, gesteht die Landfrau. Zumal die Resonanz ausgesprochen positiv ausfalle.

Optisch ansprechend

„Ich werde in unserem Edinger Bauernlädchen immer wieder darauf angesprochen wie einfallsreich, kreativ und optisch ansprechend die Menüfolgen gewesen sind“, berichtet Andrea Koch. Das gilt natürlich vor allem für ihr Eierlikörparfait auf Himbeerspiegel als süßem Nachschlag. Das Rezept stammt aus einem der früheren Landfrauen-Kochbücher. „Ich bereite das Eierlikörparfait immer an Weihnachten und Ostern sowie bei freudigen familiären Ereignissen wie jetzt bei der Hochzeit unseres Sohnes zu“, verrät Andrea Koch. fer

Info: Rezept unter SWRFernsehen.de, Stichwort „Lecker aufs Land“

