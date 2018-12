Ein Abend magischer Momente

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikvereinigung Neckarhausen (MVN) zählt zu den musikalischen Klassikern am Ort. In der voll besetzten St. Andreas Kirche herrschte eine erwartungsfrohe Stimmung, als die Musiker mit dem Festmarsch „Tochter Zion“ das Programm eröffneten. Es beinhaltete festliche, fröhliche aber auch nachdenkliche Kompositionen. Die Intensität der Musik und die Begeisterung, mit der die Musiker bei der Sache waren, ließen den Funken überspringen und sorgten für magische Momente.

Der Vorsitzende der Musikvereinigung, Werner Simon, dankte der katholischen Kirchengemeinde und Pfarrer Markus Miles für das Überlassen des Gotteshauses. „Wir wollen mit unserem Konzert dazu beitragen, dass Sie die adventlichen Hektik ein wenig vergessen und Momente des Innehaltens finden“, sagte Simon. Der Wunsch ging in Erfüllung.

Das diesjährige Weihnachtskonzert zählte zum Besten, was das Orchester im Zusammenspiel mit dem Jugendblasorchester Windstärke 08 als weihnachtliche Einstimmung bislang geboten hat. Das lag sicher auch mit am Programm, das vom Leiter der Musikvereinigung und dem Jugendblasorchester, Csaba Asboth, zusammengestellt wurde. Zu Beginn war der „Little Drummer Boy“ an der Reihe. Das amerikanische Weihnachtslied erzählt die Geschichte eines armen Jungen, der kein Geld hat, um dem Jesuskind etwas zu schenken und ihm stattdessen auf seiner Trommel vorspielt. „Unser kleiner Trommler ist der 14-jährige Matthäus Paul“, stellte Csaba Asboth den Drummer-Boy der Musikvereinigung vor.

Dass sich die Musikvereinigung zu Recht symphonisches Blasorchester nennt, kam beim Abendsegen aus Engelbert Humperdincks Märchenoper Hänsel und Gretel besonders schön zum Ausdruck. Dem tröstlichen „Abends wenn ich schlafen geh“, folgte das aufrüttelnde Stück „Christmas Eve Sarajevo 12/24.“ „Eigentlich handelt es sich dabei um eine Kriegsgeschichte, aber es ist auch eine Weihnachtsgeschichte – und es ist eine wahre Geschichte“, umschrieb Asboth das Stück.

Toller Bigband-Sound

Die Belagerung und Beschießung von Sarajewo nahm der Cellist Vedran Smailovic nach seiner Rückkehr in die Heimat zum Anlass, Widerstand zu leisten. Der friedliche Widerstand eines Musikers, der inmitten von Trümmern Beethoven und Mozart als Zeichen der Hoffnung spielte. Diese Geschichte verbunden mit dem alten Weihnachtslied „God Rest Ye Merry Gentlemen“ und „Carol Of The Bells“ zu einem Musikstück hatte etwas ungeheuer Eindringliches. Eine Interpretation in virtuoser Bandbreite, von klagend über hoffungsvoll bis hin zu kraftvoll – ganz großes Orchester.

Zwischendurch trug Lili Dehoust eine kleine Weihnachtsgeschichte vor. Weiter ging es in beschwingter Tonart und zwar mit dem bescheidenen Weihnachtswunsch von Mariah Carey: „Alles was ich zu Weihnachten möchte bist du.“ Swingend blieb man gleich in den USA und ließ im tollen Bigband-Sound Rudolf, das rotnasige Rentier, antraben, bevor es dann mit dem katalanischen Weihnachtslied „Fum, Fum, Fum“ weiterging.

Der Ausklang war gewohnt klassisch mit einem Potpourri bekannter deutscher Weihnachtslieder. Bei „O du fröhliche“ läutete Werner Simon am großen Glockenspiel dann buchstäblich die Weihnacht ein. „Es war ein großartiges Weihnachtskonzert“, sprach Altbürgermeister und MVN-Ehrenmitglied, Werner Herold, den Zuhörern aus dem Herzen.

