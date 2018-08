„Ein Baulandkonzept finde ich gut“

Anzeige

Die „Neckar-Krotten“ tummeln sich in einem Provisorium. Halten Sie am Neubau der Kita im Gemeindepark fest?

Grabinger: Ja, das war ja schon immer unsere Intention. Wir wissen, dass wir die Kindergärten brauchen. Wir hören immer wieder aus der Verwaltung, dass die Plätze bis spätestens Anfang des nächsten Jahres voll belegt sind. Der Neubau der Kita ist daher unausweichlich.

Kritiker sagen, der Neubau sei viel zu teuer, das Provisorium reiche...

Grabinger: Diese Kritik ist durchaus berechtigt, aber wir müssen das im Zusammenhang sehen: Wir brauchen während der Sanierung der Schule eine Ersatzfläche. Wenn wir die Kita im Gemeindepark bauen, dann hätten wir ihn im Ort und könnten das Provisorium als Ausweichmöglichkeit nutzen. Abschließend stünde das Schulsportgelände mit Park und Spielplatz wieder für die Bevölkerung zur Verfügung.

Nicht weit von hier ist das kleine Baugebiet Tennisplätze geplant. Wie viele Wohneinheiten sollten dort entstehen?

Grabinger: Ich möchte mich da heute nicht auf eine Zahl festlegen. Wir können aber auf 0,6 Hektar nicht alles verwirklichen, was wir vielleicht in anderen Gebieten hätten bauen können. Die zuletzt diskutierte massive Bauweise werden wir nicht mittragen. Das Ganze soll sich harmonisch zwischen Starenweg und Hundert Morgen einfügen.

Und der Rodelhügel bleibt?

Grabinger: Wenn der Rodelhügel so wichtig ist, soll er bleiben (lacht).

Beim Flächennutzungsplan haben Sie Ihrem Bürgermeister die Gefolgschaft verweigert. Wie ist das Verhältnis zu Simon Michler?

Grabinger: Supergut (lacht).

Und wie beurteilen Sie das Klima im Gemeinderat.

Grabinger: Ich denke, bei aller kontroversen Diskussion, die zu einer guten Demokratie gehört, gehen wir respektvoll miteinander um. Und wir können nach der Gemeinderatssitzung immer noch zusammensitzen und ein Bierchen trinken.

Nach dem vorläufigen Aus für das Baugebiet Mittelgewann stellt sich die Frage nach bezahlbarem Wohnraum erneut. Wie und wo wollen Sie Wohnungen schaffen?

Grabinger: Wir müssen Neckarhausen Nord in der gebotenen Eile umsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in vier bis fünf Jahren beginnen können. Voraussetzungen sind schon geschaffen. Die Fußballvereine DJK und Fortuna rücken ja bereits zusammen. Da könnte sich auch die Viktoria einreihen, aber das ist Sache der Vereine. Auf der Wiese bei Bäko geht es nächstes Jahr los. Wir schaffen 19 neue Sozialwohnungen in der Jahnstraße. Spielraum für Innenverdichtung gibt es auch noch etwas. Ein neues Baugebiet auf der grünen Wiese haben wir derzeit nicht im Blick.

Professor Sparwasser empfiehlt der Gemeinde ein Baulandkonzept. Wie stehen Sie zu einem solchen Masterplan?

Grabinger: Find’ ich gut. Der Gemeinderat sollte sich darüber unterhalten, wo wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren bauen wollen. Das darf ruhig kontrovers diskutiert werden, aber am Ende muss es gemeinsam in eine Richtung gehen.

Edingen-Neckarhausen hat heute knapp 14 000 Einwohner. Wie stark soll die Gemeinde in den nächsten Jahren wachsen?

Grabinger: Wir sind ein attraktiver Wohnort zwischen Heidelberg und Mannheim. Wir sind an den öffentlichen Nahverkehr gut angebunden. Da können ruhig 300 bis 400 Einwohner dazukommen.

Welche Ziele haben Sie als CDU im vergangenen Jahr verwirklichen können?

Grabinger: Wir haben das Gewerbegebiet Nord mit einem Antrag auf den Weg gebracht und die LED-Beleuchtung initiiert, die in diesem Jahr teilweise umgesetzt wird. Mit 700 neuen Lichtpunkten sparen wir jede Menge Energie und Geld und reduzieren das klimaschädliche CO2. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Radweg von der Stahlkreuzung nach Neckarhausen und zum Sport- und Freizeitzentrum besser beleuchtet wird, die Masten dafür stehen schon. Wichtig war uns auch, dass die Verbindungswege zum Neckar barrierefrei ausgebaut werden. Die Planung läuft.

Was wollen Sie bis zur Kommunalwahl noch erreichen?

Grabinger: Auf jeden Fall sollte das Baugebiet Tennisplätze in trockenen Tüchern sein. Auch die Baulücke hinter der Kirche in Edingen könnte entwickelt werden. Hier ist unter anderem Mehrgenerationen-Wohnen denkbar. Was wir weiterhin unbedingt brauchen, ist bezahlbarer Wohnraum.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018