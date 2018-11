Ein eigener Treffpunkt fehlt

„Es könnten zwar ein paar Kandidaten mehr sein, aber wir wissen jetzt, dass es wieder einen kompletten Jugendgemeinderat (JGR) geben wird.“ Diese Feststellung traf Hauptamts-Mitarbeiter Gerhard Fischer, der sich vorrangig mit den Formalitäten zur Abwicklung der Jugendgemeinderatswahl vom 3. bis 9. Dezember befasst. Zwölf Sitze umfasst das Ratsgremium, für das sich Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahre bewerben konnten. Exakt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Davon gehörten bereits sechs dem bisherigen JGR an.

Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser dankte den „Altgedienten“ sowie den neuen Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich im JGR zu engagieren. Der bisherige Vorsitzende, Timo Sanzol-Rieth, hatte zuvor die Bewerber zur Kandidatenvorstellung im Bürgersaal des Rathauses begrüßt.

Radwege und Busverbindungen

Das öffentliche Interesse an dem Termin hielt sich in Grenzen, neben den Kandidaten hatten nur zwei Besucher im Zuschauerbereich Platz genommen. Die jüngste Bewerberin, Aliye Görgülü (12), will sich für die Menschen einsetzen und ihnen helfen. Mit solchen Angeboten soll nach Auffassung der Schülerin das Gemeindeleben verbessert werden. „Ich interessiere mich für Politik und ich glaube, dass man als Jugendgemeinderat auch etwas bewirken kann“, ist Annika Baumbusch (13) überzeugt. Sie möchte sich ganz konkret für eine Verbesserung des Radwegenetzes in der Gemeinde einsetzen, da sie als Schülerin täglich mit dem Rad in die Realschule nach Ladenburg fährt.

Sie interessiere sich ebenfalls für Politik und wolle auf diesem Wege in ein politisches Gremium hineinschnuppern, erklärte Emilia Jakobi (14). Die Gymnasiastin am Mannheimer Ursulinen-Gymnasium will sich für zeitlich flexiblere Busverbindungen von und nach Neckarhausen einsetzen und den Ortsteil damit etwas zentraler gestalten. Talessa Alina Hohl (14) vertritt die Auffassung, dass den Jugendlichen innerhalb der Gemeinde mehr Gehör verschafft werden müsse. Außerdem bemängelte sie, dass es im Ort für die Jugend keinen entsprechenden Treffpunkt gebe.

Insbesondere der Erhalt der Natur in Form von Gemeindepark, Neckarufer und Feldrändern liegt Waldorf- Schülerin Maria Ritter (17) am Herzen. Zu ihren weiteren Anliegen zählen ebenfalls mehr Treffpunkte für Jugendliche und ein entsprechendes Freizeitprogramm. Paul Hanisch (16) will zunächst Erfahrungen sammeln, wie ein Gremium dieser Art funktioniert. Außerdem möchte er am Gestaltungsprozess innerhalb der Gemeinde mitwirken.

Constantin Schwarz (16) ist ebenso wie die nachfolgenden Bewerber bereits im JGR aktiv „Ich habe in den drei Jahren festgestellt, dass man einiges bewegen kann, deshalb will ich noch weitere drei Jahre dranhängen“, lässt der Schüler wissen. Es sei eine gute Erfahrung gewesen, im JGR mitzuwirken, pflichtete ihm sein Ratskollege Dennis Frank (16) bei. Künftig wolle er sich für mehr Kooperation zwischen JGR sowie Schule und Kindergärten einsetzen.

Mit den Neuen weitermachen

Gleiches hat auch Finja Kettner (17) im Fokus. Außerdem will die bisherige Jugendgemeinderätin die Zusammenarbeit mit der Verwaltung intensivieren. Phillip Schaefer (18) der eine Informatiker-Ausbildung absolviert, gewinnt der Mischung aus „alten“ und neuen Ratsmitgliedern im künftigen Gremium positive Seiten ab.

„Wir haben den Anfang gemacht, jetzt soll es zusammen mit den Neuen weitergehen“, betonte er. Vorsitzender Timo Sanzol-Rieth (18) will ebenfalls dabei sein, wenn begonnene Projekte ihren Abschluss finden. „Mir hat die Zeit im Rat Spaß gemacht, wir konnten manches ins Rollen bringen, und ich habe einiges dazugelernt“, resümiert er.

Marlon Alcaniz-Schnur, ebenfalls bisheriges Ratsmitglied, war beim Termin der Kandidaten-Vorstellung verhindert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018