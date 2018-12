Ein engagierter Sportler wird 80

Kam einst wegen der Liebe nach Neckarhausen: Jubilar Biundo. © Schäfer

„Nach gesundheitlichen Rückschlägen blühe ich langsam wieder auf“, sagt Bernhard Biundo und hat allen Grund zur Freude. Der Mannheimer aus der Neckarstadt, der der Liebe und des Fußballs wegen nach Neckarhausen kam, feiert am 26. Dezember seinen 80. Geburtstag. Der Ehrenvorsitzende der Viktoria zählt zu den engagierten Vereinsmitgliedern, von denen es leider immer weniger gibt.

„Durch einen Schulkameraden, der wie ich in der Schulauswahl des Mannheimer Kurpfalz-Gymnasiums Fußball gespielt hatte, bin ich nach Neckarhausen gekommen,“ erzählt der Jubilar. Erste Station des jungen Stürmers war die DJK Neckarhausen. „Dass ich in der Gemeinde hängen geblieben bin, lag aber nicht nur am Fußball, vielmehr an einem echten Neckarhäuser Mädel“, verrät Biundo. Gemeint ist Ehefrau Sonja, mit der er bereits diamantene Hochzeit feiern konnte. Ihr Vater Wilhelm Müller sei ein eingefleischter Viktorianer gewesen, und damit war der Wechsel von der DJK hin zur Viktoria beschlossene Sache.

Töchter treten in die Fußstapfen

Nach seiner aktiven Zeit auf dem Fußballplatz sei er in die Vorstandschaft „eingebaut“ worden, erinnert sich der Jubilar und zählt auf: „In Etappen ging es nach oben, vom Spielausschuss über den Verwaltungsrat, dem stellvertretenden Vorsitz bis hin zum Chefposten.“

Auch als Ehrenvorsitzender sei er bei Versammlungen und Aktivitäten immer noch dabei und helfe „ä bissel“ mit. In Biundos sportliche Fußstapfen sind auch seine beiden Töchter Sabine und Anne getreten. Die eine war als Fußballerin unter anderem im Damenteam der Viktoria aktiv, die andere schmetterte ebenfalls die Bälle ins gegnerische Feld, allerdings im Tischtennis bei der DJK. Neben sämtlichen Auszeichnungen der Viktoria erhielt der Jubilar auch die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für sein ehrenamtliches Engagement.

Letzteres beinhaltet auch den Kulturring, die ehemalige Dachorganisation der Neckarhäuser Vereine, wo sich Biundo ebenfalls im Vorstand engagierte. „Nachdem Heimatbund und Kulturring zum Kultur- und Heimatbund verschmolzen, wurde ich zum Ehrenmitglied ernannt“, bemerkte Biundo.

Vorfahren aus Italien

Zu den Leidenschaften des Paares gehört das Reisen, auch wenn die Touren mittlerweile zumeist in die nähere und weitere Umgebung oder auch mal ins Gasthaus gehen. „Der von meiner Frau zubereitete Sauerbraten mit Kartoffelklößen ist aber nahezu unschlagbar“, verrät Biundo. Sein Nachname, verrät er noch, gehe auf Vorfahren aus Italien zurück, die den Mannheimern einst aufs Dach stiegen: „Sie gehörten nämlich einer Schornsteinfeger-Dynastie an.“ Zum runden Geburtstag gratulieren nun neben Ehefrau Sonja und den beiden Töchtern nebst Anhang auch drei Enkelkinder. fer

