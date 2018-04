Anzeige

„Strih, strah, Stroh, de Summerdag is do.“ Am Sonntag, 22. April, ist es so weit. Mit vereinten Kräften wird in Edingen-Neckarhausen der Winter vertrieben. Im Wechsel zwischen den Ortsteilen bewegt sich der 18. gemeinsame Sommertagszug dieses Mal durch die Straßen von Neckarhausen. Los geht’s um 14 Uhr. Zum Abschluss findet Väterchen Frost im Schlosshof sein feuriges Ende. Ein letztes „Winter ade“, und der kalten Gesell „schmilzt“ zu einem Häufchen Asche.

Mit 26 Zugnummern formiert sich ein bunter Frühlings-Corso. In Neckarhausen organisiert traditionell der Karnevalsverein Kummetstolle in Zusammenarbeit mit der Gemeinde den Sommertagszug. Den Brezelwagen mit der Sommertags-Riesenbrezel nehmen deshalb auch die Gardemädchen der Karnevalisten gerne in die Hand. Im handlicheren Format verteilt die freiwillige Feuerwehr das leckere Hefegebäck an die Zugteilnehmer.

Zugaufstellung Die Zugaufstellung erfolgt ab 13.30 Uhr in der Porschestraße Richtung Neckarstraße. Von der Neckarstraße aus führt der Weg in die Hauptstraße und weiter zum Schloss. Für die Dauer des Umzugs wird erstmals die Hauptstraße zwischen der Schloßstraße und der Speyerer Straße (Kreisel) von circa 14 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Buslinie 46 wird von 14 bis 20 Uhr umgeleitet. In dieser Zeit fahren die Busse über die Schloßstraße, Friedrich-Ebert-Straße und die Speyerer Straße. Die Haltestelle „Neckarhausen Schloss“ in Richtung Seckenheim wird nicht angefahren. fer

Mit von der Partie ist auch wieder die Fußgruppe mit Vertretern der Gemeinde sowie dem Kultur- und Heimatbund, die stets in vorderster Reihe mit marschiert. Dahinter kommt der Zug dann buchstäblich ins Rollen. Das gilt insbesondere für die Motivwägen mit den vier Jahreszeiten. Der Frühling wird vom Kleingärtnerverein Neckarhausen symbolisiert. Fürs Sommer-Feeling sorgt die IG Partnerschaft, die im Sommer das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum mit dem bretonischen Plouguerneau feiert. Der Herbst wird vom Bund der Selbständigen gestaltet, und den eisigen Winter lädt der FC Viktoria auf den Wagen.