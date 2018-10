Ein Täuberich wird „Mister Edingen“

„Es ist bewundernswert, wie viel Mühe sich der Kleintierzuchtverein Edingen mit seiner Lokalschau gibt. Und dass auch Jugendliche im Verein aktiv sind, ist doch eine prima Sache“, kommentierte Wolfgang Ding als Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes bei einem Hallenrundgang. In der Ausstellungshalle auf der Zuchtanlage präsentierten die Züchter ihre schönsten Tiere in zahlreichen Rassen und Farbschlägen.

Zu den jüngsten Ausstellern zählten die beiden 14-jährigen Mädchen Edda Nieber und Nele Bentz. Seit einem halben Jahr verfügen sie über eine eigene Parzelle. Zuvor durften die beiden Jungzüchterinnen die Stallung von Geflügel-Zuchtwart Leonhard Aistleitner mitbenutzen. „Wir lieben Tiere und haben zunächst bei der Betreuung der Ziegen im Streichelzoo mitgeholfen“, erzählen die beiden. Mit der Zeit wurde ihr Interesse an der Zucht geweckt.

Von der Wachtel zum Seidenhuhn

Angefangen hatten sie mit Wachteln, jetzt sind es Seidenhühner. „Die sind pflegeleicht, haben ein zartes Gefieder und eine ganz tolle Frisur“, schwärmt Edda von der tollen Federntolle der wuscheligen Hühner. Aber nicht nur das hübsche Aussehen auch den praktischen Nutzen der Tiere wissen die Mädchen zu schätzen. „Sie legen natürlich auch Eier und die stammen dann tatsächlich von glücklichen Hühnern und nicht aus der Massentierhaltung“, bemerkte Nele Bentz dazu.

Während die Seidenhühner eher zu den ruhigen Vertretern ihrer Gattung zählen, sind die Perlhühner unentwegt am Rufen. Ebenfalls nicht gerade zu den Leisetretern zählen die Steinbacher Kampfgänse, die den anderen Schreihälsen wie den schnatternden Zwergenten lautstark Gesellschaft leisteten. „Jeder verständigt sich eben anders, das gilt auch für die Gefiederten“, kommentierte Ausstellungsleiter Herbert Stein das „Sprachgewirr“.

Während die Herrschaften im Federkleid immer etwas zu sagen hatten, mümmelten die Kaninchen still vor sich hin. Sämtliche Fell- und Federträger in den Sparten Zier-, Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner, Tauben und Kaninchen wurden von allen Seiten kritisch begutachtet. Am Ende der Prozedur beschrieben die vier Preisrichter Uwe Maurer, Jürgen Thömmes, Gerhard Weilbacher und Günter Wesch die jeweiligen Vorzüge und Schwachstellen der Tiere. Anhand der Bewertungen wurden die Vereinsmeister ermittelt. Der jeweilige Zuchtstandard galt dabei als Maxime des Handelns. Das Ergebnis war an den herbstlich dekorierten Käfigen anhand von Täfelchen abzulesen. „Hochfeiner Typ in Form und Stand“, hieß es beispielsweise beim besten Täuberich, und damit dem „Mister Edingen“ unter den Tauben.

„Im Grunde bin ich sehr zufrieden mit den Leistungen der Züchter und der Vielfalt der hier gezeigten Rassen“, stellte der zweite Ausstellungsleiter Leonhard Aistleitner fest. Auch bedrohte Haustierrassen, wie die „Deutschen Sperber“ bei den Hühnern, waren darunter. Nach einer Hallenrunde bogen die Besucher in die kleine Cafeteria ab, wo Kaffee, selbst gebackener Kuchen und heiße Würstchen angeboten wurden.

