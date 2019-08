Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein 18-Jähriger ist bei einem Einbruch in Neckarhausen auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 9.30 Uhr. Auf noch ungeklärte Weise drang der Täter in ein Anwesen in der Neckarstraße ein. Während einer der Bewohner sich im Erdgeschoss aufhielt, hörte er aus dem Obergeschoss Geräusche und verständigte die Polizei. Als diese vor Ort eintraf, kam der Unbekannte kurz darauf aus dem Anwesen heraus und konnte von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei eine gestohlene E-Zigarette, ein Konsolenspiel sowie einen Goldring im Wert von mehreren hundert Euro. Sie gab das Diebesgut dem Geschädigten zurück und nahm den 18-Jährigen mit aufs Polizeirevier. Die Ermittlungsgruppe Eigentum kümmert sich nun weiter um den Fall. red/pol

