Einbrecher erbeutet Schmuck und Geld

Hochwertige Schmuckstücke und Bargeld hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in Edingen erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, drang der Einbrecher durch Aufhebeln der Terrassentür am Samstag in ein Haus in der Heidelberger Straße, in Höhe der Wörthstraße, ein. Im Inneren brach er gewaltsam eine Tür auf und durchwühlte in der Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen. Mit dem Diebesgut machte er sich dann wieder aus dem Staub.

Der Einbruch muss sich nach Polizeiangabenzwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr ereignet haben. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann bislang nicht genau beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Revier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Telefonnummer 06203/892029 in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018