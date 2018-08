Einbruch in der Hauptstraße

Anzeige

Schaden in noch nicht bekannter Höhe ist bei einem Wohnungseinbruch in Edingen entstanden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte ein bislang unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen eine Wohnungstür im zweiten OG eines Hauses in der Hauptstraße, Höhe der Wölfelsgasse, aufgebrochen. Im Innern durchsuchte der Einbrecher sämtliche Schränke nach Brauchbarem. Ob er fündig wurde, steht bislang noch nicht fest. Die Tatzeit grenzt die Polizei auf die Nacht zum Sonntag zwischen 0.30 Uhr bis 9 Uhr ein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Revier Ladenburg, r Telefon 06203/930 50, oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Telefon 06203/89 20 29, in Verbindung zu setzen. red