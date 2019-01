Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in Adalbert-Stifter-Straße in Edingen sind am Wochenende bislang unbekannte Täter eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, haben sich die Einbrecher am Samstags zwischen 11 und 20.15 Uhr durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und in sämtlichen Räumen mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob sie dabei allerdings fündig wurden, steht bislang noch nicht fest.

Zeugen teilten der Polizei mit, dass sie gegen 19.40 Uhr ein Scheibenklirren wahrgenommen hätten, das mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 oder beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter Telefon 06203/89 20 29 zu melden. pol/red

