Einbruch in Freizeitbad

Bislang noch unbekannte Täter sind in das Freizeitbad in Neckarhausen eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, versuchten sie in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst die Eingangstür sowie die Tür zum Außengelände des Bades aufzuhebeln. Da dies offenbar misslang, hebelten sie anschließend ein Fenster des im Schwimmbad befindlichen Bistros auf und drangen in den Gastraum ein. Hier entwendeten sie eine Überwachungskamera. Danach gelangten die Einbracher durch das Bistro in die Personalräume und hebelten die Spinde der Mitarbeiter auf. Zuletzt brachen sie im Foyer einen Kassenautomaten auf und entnahmen daraus die Geldkassetten, ließen sie jedoch im Bad zurück, da sie kein Bargeld enthielten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. red/pol

