Einbruch in Handwerksbetrieb

Bargeld, Gold und Schmuck von bislang unbekanntem Wert haben Täter bei einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in Neckarhausen entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, gelangten die Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag über ein Nachbargrundstück in den Garten des Anwesens in der Fichtenstraße. Im Kellerabgang hebelten sie dann ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. In den Büroräumen durchsuchten sie Schränke sowie Schubladen und öffneten einen Tresor. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9 30 50 zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018