Einbruch: Zeugin alarmiert Polizei

Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat die Polizei in Edingen einen Einbrecher noch auf der Flucht gefasst. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums gestern mitteilte, hatte die Zeugin am Samstag kurz vor 6 Uhr laute Geräusche aus einer vermeintlich leerstehenden Wohnung in der Hauptstraße gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren sofort vor Ort. Beim Eintreffen der Beamten rannte ein Mann aus dem Mehrfamilienhaus und wollte offenbar flüchten. Er konnte wenige Meter vom Haus entfernt gestellt, zu Boden gebracht und widerstandslos festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 37-jährige türkische Staatsangehörige in die Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde der Beschuldigte kurz vor 12 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.05.2019