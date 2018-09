„Einbrüche kratzen am Sicherheitsgefühl“

„Als Rechtsstaatspartei wollen wir einen engen Kontakt zur Polizei pflegen“, sagt Dietrich Herold, der Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Edingen-Neckarhausen. Deshalb informiert der Leiter des Ladenburger Polizeireviers, Peter Oechsler, bei der zweiten öffentlichen „Liberalen Runde“ im Edinger Bürgersaal über die Polizeiarbeit in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen.

Obwohl das Thema nach der Meinung des Ortsverbandes mehr Beachtung verdient habe, fällt die Runde eher klein aus. „Das ist eben keine Massenveranstaltung“, erklärt Herold Oechsler. Es sei sehr wichtig, als direkter Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen – und das kommt beim Publikum gut an. Im Laufe des Abends erörtert der Revierleiter die Zahlen aus der aktuellen Kriminalstatistik.

Lob und Kritik

Insgesamt seien die Straftaten in der Doppelgemeinde im Vergleich zum Jahr 2016 angestiegen, und zwar um knapp 150 auf 633 Fälle im vergangenen Jahr. Eine starke Zunahme sei vor allem im Bereich der Diebstahlsdelikte zu beobachten. Allein bei 34 Wohnungseinbrüchen machten die Täter im vergangenen Jahr Beute (Vorjahr: 24). „Die Auswirkungen sind hier fatal“, erläutert der Polizeirat. So etwas kratze am Sicherheitsgefühl und schlage direkt auf die Psyche der Menschen. Auch von den Gästen haben einige schon einen Einbruch erlebt, wie an dem Abend zu hören ist.

Die Rückmeldung zur Polizeiarbeit ist dabei unterschiedlich. „Bei uns stand innerhalb von drei Minuten ein Streifenwagen vor der Tür“, berichtet ein Bürger aus dem Publikum. Bei anderen habe das jedoch auch schon mal sehr viel länger gedauert. Um solchen Fällen entgegenzuwirken, arbeitet Oechsler mit dem Konzept der Präsenzmaßnahme. „Die Polizei wird mehr Anwesenheit zeigen, vor allem zu Fuß“, sagt er. Dabei seien den Ortschaften feste Dienstgruppen zugewiesen.

Eine erfreuliche Entwicklung zeigt sich laut Oechsler im Bereich der Gewaltkriminalität, die in Edingen-Neckarhausen einen Rückgang erfahren hat – im Gegensatz zum Landestrend. Bei schweren Gewalttaten gibt es außerdem eine höhere Aufklärungsquote. Was der Revierleiter als weiteren positiven Trend vermerkt, ist die steigende Zahl der Anzeigen. „Das ist gut, denn nur so ist eine Verbesserung möglich“, erklärt er.

Auf den ersten Blick erschreckend ist für die Zuhörer die Tatsache, dass im Vergleich zu 2016 im Jahr 2017 fast 300 Prozent mehr Rauschgiftdelikte verzeichnet wurden. Diese Zahl sei jedoch deshalb so hoch, da die Polizei hier von der sogenannten „Holkriminalität“ spricht: „Wir haben in diesem Bereich sehr viel mehr kontrolliert, deshalb gibt es auch eine extreme Zunahme von Delikten“, erklärt Oechsler. Am Ende des Abends nimmt er einige Anregungen und Kritik der Bürger, jedoch auch Lob mit aufs Revier. „Es ist auch mal schön, positive Rückmeldung zu bekommen“, sagt er. „Das gebe ich auf jeden Fall an alle Kollegen weiter.“ niz

