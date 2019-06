„Eine erlebnisreiche Zeit“

Beim Schach im Heidelberger Schlossquell-Stammhaus kam die Dame im doppelten Wortsinn ins Spiel. „Wir haben uns am 3. November 1966 beim Schachspielen kennengelernt“, erinnert sich Gerd Brecht noch gut an den Tag als er seiner späteren Ehefrau Margret das erste Mal begegnete. Nicht nur auf dem Schachbrett auch bei der gemeinsamen Lebensplanung ging es Zug um Zug voran. 1967 hatten sich die beiden verlobt und am 9. Juni 1969 wurde geheiratet. Am Pfingstsonntag feiern Gerd und Margret Brecht ihre goldene Hochzeit.

„Ich bin eine echte „Kohlenpottlerin“ und kam von Berufs wegen nach Heidelberg“, erzählte Margret Brecht. Geboren wurde sie in Witten im Ruhrgebiet. Nach ihrer Ausbildung zur Medizinisch-technischen Assistentin fand sie in der Universitätsstadt am Neckar ihr neues berufliches Umfeld und ganz nebenbei den Mann fürs Leben. Der gebürtige Heidelberger arbeitete nach seinem Studium zunächst am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg und lehrte zuletzt als Oberstudienrat an der Friedrich-List-Schule in Mannheim. Da bot sich Edingen als Wohnort an, zumal Gerd Brecht auch verwandtschaftliche Beziehungen zur Gemeinde hat.

„Bei meinem Onkel, dem legendären Friedrichshof-Wirt Kurt Querengässer, habe ich als Kind schon mal die Kegel auf der Kegelbahn aufgestellt“, erinnert sich der Jubilar schmunzelnd. Später brachte er auch politisch Dinge ins Rollen. Der „grüne“ Gemeinderat hat nämlich eine „rote“ Vergangenheit. Er war in Edingen-Neckarhausen Juso-Vorsitzender und auch im Kreisvorstand der Jungsozialisten aktiv. Der Nato-Doppelbeschluss habe ihn dann veranlasst von Rot auf Grün umzuschwenken.

Ehefrau Margret war 25 Jahre Kassiererin bei den örtlichen Bündnis-Grüne und ihr Ehemann vertrat ohne Partei-Zugehörigkeit zunächst die Grünen und saß später als Vertreter der „Offenen Grünen Liste“ (OGL) im Gemeinderat. „Mit der auslaufenden Legislaturperiode Ende Juni, geht nach 35 Jahren auch mein Engagement im Gemeinderat zu Ende“, nimmt Brecht mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied von der aktiven Kommunalpolitik.

Mehr Zeit für Enkelin

„In der Gemeinde etwas zu bewegen und mitgestalten zu können war mir ein Anliegen“, gesteht der 76-Jährige, der bei der letzten Gemeinderatswahl aus Altersgründen nicht mehr antrat. Jetzt bleibt mehr Zeit für die Enkelin in Berlin, mit der er via Skype französisch übt. Auch Skat spielt der frühere Vorsitzende des zwischenzeitlich aufgelösten örtlichen Bridge-Clubs noch regelmäßig. Ehefrau Margret liest gerne, vorzugsweise sind es spannende Krimis. Außerdem ist sie laut ihrem Ehegatten eine begnadete Köchin, so dass er gerne den Abwasch übernimmt.

„Es war eine erlebnisreiche Zeit an seiner Seite, und wir hoffen beide, dass sie noch eine Weile gemeinsam weitergeht“, gesteht Margret Brecht und ihr Ehemann erwiderte: „Ich würde diese Frau immer wieder heiraten.“ Zum Ehejubiläum gratulieren eine Tochter, zwei Söhne und vier Enkelkinder nebst Anhang. fer

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019