„Eine Gesellschaft mit Ehrenamt ist die bessere Gesellschaft“

Die Gemeindeehrung feierte in diesem Jahr Jubiläum. „Vor 25 Jahren wurde diese besondere Ehrung von meinem Amtsvorgänger Roland Marsch eingeführt und ich halte gerne an dieser gewachsenen Tradition fest.“ Mit diesen Worten wandte sich Bürgermeister Simon Michler an die zahlreich versammelten Medaillen-Anwärter im großen Saal des Neckarhäuser Schlosses. Er bezeichnete die ausgeprägte Sport- und Kulturlandschaft in der Gemeinde als Schlüssel zum Erfolg.

Neben den sportlich und kulturell Aktiven sowie den ehrenamtlich Engagierten begrüßte Michler ferner Altbürgermeister Roland Marsch, Ehrenringträger Georg Kohler, Wolfgang Ding als Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes sowie die Leiterin der Musikschule Edingen-Neckarhausen Erika Tieg. Mit Eren Parmakerli (Klavier), David Strüder (Gitarre) und Fridolin Bosse (Posaune) umrahmten drei Musikschüler die Feierstunde musikalisch. Sie zählten neben weiteren jungen Instrumentalisten zugleich zu den Preisträgern des Abends im kulturellen Bereich.

„Ich habe heute die besondere Freude 49 verdiente Bürgerinnen und Bürger aus Edingen-Neckarhausen zu ehren. Einigen von ihnen wird bereits zum wiederholten Male diese Ehrenbekundung zuteil“, stellte der Bürgermeister fest. Das gilt besonders für Altersspitzensportler Georg Mildenberger, der ununterbrochen seit 25 Jahren auf der Ehrungsbühne steht. Mildenberger sei ein gutes Beispiel dafür, dass man auch mit über 80 Jahren seine Ziele ehrgeizig verfolgen kann.