Eine Hymne zum runden Fest-Jubiläum

Freitag, Samstag und Sonntag hatten zahlreiche Hähnchen-Fans ihren Gockel nicht nur vor Ort genossen, sondern sich diesen auch zum häuslichen Verzehr einpacken lassen. Zu den Stoßzeiten bildeten sich lange Schlangen vor dem Hähnchen-Schalter. Während die erwartungsfrohen Genießer sich in Geduld fassten, rotierten die fleißigen Helfer hinter den Kulissen.

Zu den „Veteranen“ in der Hähnchen-Bräterei gehört Herbert Stein, der seit über 40 Jahren den „heißen Job“ an den geräumigen Fritteusen macht. Felix Feige zählte ebenfalls zu den Helfern, bewies aber auch Talent zu buchstäblich Höherem: Er sorgte nämlich mit Unterstützung seiner Familie für das Jubiläumsfeuerwerk, das am Samstagabend sternesprühend in den Himmel stieg. Dass das Edinger Gockelfest längs Fans in der gesamten Region hat, liegt vor allem an den Göckeln, denen man gerne ans zarte Fleisch geht.

Frische Ware

„Bei uns gibt es ja keine gefrostete Billigware, wir setzen auf frische Markenhähnchen“, betonte Kleintierzucht-Chef Stein. Entsprechende Sorgfalt lässt man auch in der Zubereitung der Göckel walten. Eine inzwischen überwiegend männliche „Putz-Brigade“ befreit das Federvieh von überschüssigem Fett sowie Federkielen. Danach schwimmen die Tiere 30 Minuten im heißen Ölbad, was sie innen saftig und außen kross werden lässt.

Zu guter Letzt werden siel noch mit einer vereinseigenen Würzmischung „gepudert“, die ihnen nicht nur einen feinen, würzigen Geschmack, sondern auch zusätzliche Farbe verleiht.

